الدوري الإنجليزي الممتاز

كين: لم أدع السقوط من قبل ولن أفعل

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هاري كين ينفي تهمة ادعاء السقوط في منطقة الجزاء بحثًا على الأخطاء عن نفسه.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

دافع النجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير عن نفسه بشأن الاتهامات التي يتلقاها أحيانًا بشأن كونه يدعي السقوط للحصول على الأخطاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين وأكد خلالها أنه يقوم بما يتوجب عليه القيام به من أجل الفريق.

"لم يسبق لي أن قمت بادعاء السقوط من قبل، وأتمنى ألا يحدث ذلك في المستقبل أبدًا معي، لا أريد أن أضطر لذلك".

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وأضاف: "أنا أستخدم جسدي بشكل جيد وهو أمر عليك القيام به عندما تكون رأس حربة، لكن لا يمكن تغيير رأي الجماهير".

وأكمل: "مثل تلك الأمور كانت لا تشغلني فالأهم بالنسبة لي أن أقوم بأفضل ما لدي في الملعب وأحقق الانتصارات".

جدير بالذكر أن هاري كين هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين في الموسم كان قد فقد لقبه لموسمين متتاليين أيضًا لصلاح وماني وأوباميانج.

 

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