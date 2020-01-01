كين: لالانا؟ ابنتي أقوى منه

أسطورة مانشستر يونايتد روي كين يهاجم لالانا ويؤكد أن موهبة تشيلسي جليمور واجه صعوبة أمام إيفرتون أكثر من ليفربول

قال روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد إن آدم لالانا لاعب نادي ليفربول ظهر ضعيفًا في مباراة تشيلسي خلال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد أقصى ليفربول من البطولة الأغرق في إنجلترا والعالم في مواجهة خسرها الريدز بهدفين نظيفين وقدم فيها آدم لالانا مباراة رائعة.

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وحول ذلك، قال روي كين إن موهبة تشيلسي الشاب جليمور عانى في مباراة إيفرتون أكثر مما حدث في مواجهة ليفربول، مؤكدًا أن ذلك يعد غريبًا.

وأضاف: "آدم لالانا كان ضعيفًا للغاية، أعتقد أن لاعب الوسط لليفربول في هذه المباراة كان هو أليس كذلك؟ أظن أن ابنتي ستبدو أقوى منه"

وتابع: "من الغريب أن يكون اختبار إيفرتون أكثر صعوبة من المباراة التي تلعبها أمام ليفربول، خاصة وإذا كنت لاعبًا صاعدًا تبلغ من العمر 19 عامًا فقط"

وكان جليمور قد توج بجائزة رجل المباراة في تلك المواجهة التي جمعت تشيلسي أمام ليفربول ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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يذكر أن صاحب الـ 31 عامًا آدم لالانا قد اقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي والذي سيعني نهاية عقده مع الفريق.