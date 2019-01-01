كين عبر إنستجرام: في الليل كل الألوان متشابهة

الأمور أخذت منحنى آخر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نشر المهاجم الإيطالي الشاب، مويس كين، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، لينهي جالة الجدل حول الهتافات العنصرية.

وكان اللاعب قد سجل هدفاً في شباك كالياري أمس، ليصاحبها هتافات عنصرية من جماهير الخصم، بعد احتفاله بالهدف.

وعلق الصورة التي تجمعه بطفل صغير: "أنا أحب تلك الليلة لأن في الليل جميع الألوان متشابهة وفي نفس الوقت".

وكان رئيس النادي السرديني، توماو جوليني قد قال عقب أحداث الأمس: "كل صافرة لابد من منعها، لكن المنع ليس كافي، هذا يتطلب الالتزام والثقافة لهزم العنصرية، كل شيء يفعله كالياري، من الأكاديمية إلى العديد من الأنشطة، ونهدف حقًا لخلق سياق تقافي مختلف، وإدانة العنصرية".

كما نشر ليوناردو بونوتشي الذي تمت مهاجمته بسبب تصريحاته الأمس: "لا للعنصرية، بغض النظر عن كل شيء آخر".