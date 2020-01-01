كين: رونالدو مغرور بوسامته لكنه لم يتخاذل أبدًا

روي كين نجم مانشستر يونايتد المعتزل يتحدث عن كريستيانو رونالدو وفترة لعبهما معًا في صفوف الشياطين الحمر.

أشاد روي كين نجم مانشستر يونايتد المعتزل بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وبما قدمه معه عندما لعبا سويًا في صفوف الفريق الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مقابلة له عبر شاشة "سكاي سبورت"، ووصف خلالها رونالدو بالمغرور، وتحدث عن عشقه لكرة القدم.

وقال كين: "لقد أحببت رونالدو فورًا، حضوره كان طاغيًا وتصرفاته كانت جيدة، لقد أظهر قدرته الكبيرة على التحمل والعمل بشكل فوري".

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وأضاف: "بعد قدومه بقليل كان ضمن اللاعبين الأكثر عملًا في مانشستر يونايتد، معظم اللاعبين كان يعملوا بشكل جاد لكن موهبة رونالدو منحته التفوق عليهم".

وأردف: "ربما كان مغرورًا بعض الشيء بسبب وسامته، فقد كان يعلم أنه يمتلك الوسامة، وأمام المرآة كان ذلك يظهر بشكل واضح، لكنه لم يكن يهتم بهذا أكثر من كرة القدم، هذه الرياضة هي حبه".

وأكمل: "بالرغم من ذلك رونالدو كان يتميز بشيء من البراءة كما أنه كان رائعًا مع غيره، بالإضافة لذلك لا أعتقد أنه سبق له التراخي".

جدير بالذكر أن روي كين كان قد لعب بجوار رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد حتى عام 2005 قبل أن يرحل لصفوف سلتيك لاحقًا.