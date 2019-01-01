كين: سترلينج كان رائعًا والفريق يريد المزيد

هاري كين نجم هجوم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام يشيد بأداء رحيم سترلينج أمام التشيك في تصفيات أمم أوروبا ويؤكد على سعادته بأداء الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير بأداء زميله في منتخب إنجلترا رحيم سترلينج خلال مواجهة الفريق أمام نظيره التشيكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد المباراة وأكد خلالها أن الفريق ككل قدم مباراة جيدة، وأنهم لديهم حماس لتقديم المزيد في المستقبل.

وقال كين: "طريقة لعبنا هذه الليلة كانت مناسبة للغاية لرحيم سترلينج بخوضنا المباراة بـ 4-3-3 وتقدم الأجنحة بشكل أكبر للأمام".

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وأضاف: "لقد قدمنا أداءً رائعًا على المستوى الجماعي و ضغطنا على الخصم، وجعلنا الأمور أصعب بالنسبة لهم، كما سجلنا الأهداف وكنا حاسمين".

🌟هاري كين أحرز 16 هدفًا في آخر 18 مباراة له كـأساسي مع منتخب إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/t1MXvPiCpw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأكمل: "لقد لعبنا كرة قدم جيدة واستمتعنا بها، والكل عبر عن نفسه، كما أنه لديه العديد من النجوم الصغار في السن ولديهم الرغبة في تحقيق الكثير".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل لاشيء أمام نظيره التشيكي في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.