كين: خسارة نهائي الأبطال ستؤثر إيجابًا على توتنهام

كين يتحدث عن مستقبل توتنهام بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول

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قال نجم توتنهام هاري كين إن فريقه يجب أن يستفيد من الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وكان توتنهام قد تأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا بعد إقصاء بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي وأياكس أمستردام في الإقصائيات، قبل أن يخسر اللقب على يد ليفربول.

وحول ذلك، تحدث هاري كين عن طموحات توتنهام بالنسبة للموسم المقبل والأهداف التي سيلعب عليها الفريق محليًا وأوروبيًا.

وقال كين: "لقد أخذنا خطوة للأمام في الموسم الماضي ونجحنا في تحقيق جزء مما نأمل، ننتظر أن نخطو خطوة أخرى مستقبلًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وأضاف: "الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا كان هامًا من أجل الخبرة والشخصية، والخسارة أفادتنا كثيرًا في التعامل مع مثل هذه المواعيد مستقبلًا"

وتابع: "في حال تعلمنا جيدًا من هذه التجربة ستكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة لتوتنهام هي خطوة للأمام لا للخلف"

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يذكر أن هاري كين قد لعب نهائي دوري أبطال أوروبا وهو غير جاهز بنسبة 100% بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.