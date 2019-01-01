كين: توتنهام لا يملك أعذاراً

فوزان فقط هذا الموسم للفريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث هاري كين، قائد توتنهام ونجمه، عن التراجع الكبير في نتائج سبيرز محلياً وأوروبياً لهذا الموسم، وحث الفريق على التحسن.

توتنهام فاز فقط بمباراتين هذا الموسم بكل المسابقات، ويفصله عشر نقاط عن متصدر ترتيب البريميرليج ليفربول.

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وقال كين مع "سكاي": "أن تفوز بمباراتين من أول سبع مباريات فقط هذا ليس من شيم هذا الفريق وما عودنا عليه بالسنوات الأخيرة".

وأضاف: "التعادل مع سيتي وأرسنال ليسا كارثيين، ولكن أن تتقدم على أرسنال بهدفين وتفقد ذلك يجعلك تشعر بخيبة الأمل".

وواصل كين: "لا نعرف كيف ندير المباريات، نضع أنفسنا في مواقف جيدة ولكن لا نحافظ على التقدم، علينا البدء بالتحسن وكفى أعذاراً، لسنا صغاراً".

ويلعب سبيرز السبت المقبل أمام ساوثامبتون في بطولة الدوري، ثم يقابل بايرن ميونخ في إطار دوري الأبطال.