كين: التعادل أقل ما نستحقه أمام آرسنال

مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين يشيد بهوجو لوريس بعد التعادل أمام آرسنال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبر بزميله حارس المرمى هوجو لوريس، وذلك بعد التعادل أمام آرسنال في ديربي شمال لندن الذي انتهى بهدف لكل فريق.

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وقال المهاجم الإنجليزي في تصريحاته لقناة بي تي سبورتس: "في الشوط الثاني مارسنا الضغط عليهم وحاولنا حتى إحراز هدف الفوز، ولكننا نشكر هوجو لوريس على إنقاذه لركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، نقطة التعادل هي أقل ما نستحق من مباراة اليوم".

كما أضاف هداف مونديال روسيا 2018: "لقد قدمنا مباراتين محبطتين هذا الأسبوع، ولكن هذه مباراة رائعة، ديربي شمال لندن أظهر للجميع وخاصة الجماهير شغفنا ورغبتنا في القتال في بقية مباريات الموسم، كنا نريد ثلاث نقاط ولكننا الآن علينا أن نفكر في مباراة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال ثم ساوثامبتون، لعبنا اليوم بشكل جيد في الشوط الأول ولكننا لم نحسن التعامل مع الهجمات المرتدة".