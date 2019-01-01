كينج يصبح ثاني أكثر نرويجي تسجيلًا في البريميرليج خلف سولشار

خلف مدرب مانشستر يونايتد الحالي سولشار، كينج الأكثر تسجيلًا في البريميرليج بالنسبة للاعبي النرويج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح جوش كينج نجم بورنموث ثاني أكثر نرويجي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أولي جونار سولشار.

وسجل كينج هدفين لصالح بورنموث أمام نيوكاسيل، في المواجهة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وبهذين الهدفين الذي سجلهما كينج أصبح يمتلك في رصيده 41هدفًا في مشاركاته مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ صعود الفريق إلى البريميرليج.

40 - Ole Gunnar Solskjaer (91) is the only Norwegian player to score more goals than Josh King (40, level with Steffen Iversen). Wood. #BOUNEW

— OptaJoe (@OptaJoe) ١٦ مارس ٢٠١٩

وبهذا الرقم، تخطى كينج مع ستيفين إيفيرسين الذي يمتلك 40 هدفًا في المركز الثاني لأكثر لاعب نرويجي تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نجم مانشستر يونايتد سابقًا ومديره الفني حاليًا أولي جونار سولشار المركز الأول كأكثر اللاعبين النرويجيين تسجيلًا في تاريخ البريميرليج.

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ونجح سولشار في تسجيل 91 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد خلال رحلته مع الشياطين الحمر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.