كينج يصبح ثاني أكثر نرويجي تسجيلًا في البريميرليج خلف سولشار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح جوش كينج نجم بورنموث ثاني أكثر نرويجي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أولي جونار سولشار.

وسجل كينج هدفين لصالح بورنموث أمام نيوكاسيل، في المواجهة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وبهذين الهدفين الذي سجلهما كينج أصبح يمتلك في رصيده 41هدفًا في مشاركاته مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ صعود الفريق إلى البريميرليج.

40 - Ole Gunnar Solskjaer (91) is the only Norwegian player to score more goals than Josh King (40, level with Steffen Iversen). Wood. #BOUNEW