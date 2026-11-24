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تلقى عملاق الرياض النصر "ضربة جديدة"؛ وذلك خلال مواجهة نادي السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر يستضيف السد على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي هذا السياق.. تعرض النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، لإصابة عضلية في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة الآسيوية الكبيرة ضد السد.

وبسبب هذه الإصابة؛ اضطر الجهاز الفني للنصر إلى سحب كومان من أرضية الملعب، مع إدخال عبدالله الحمدان بدلًا منه.

تعليق طبي على "إصابة" كينجسلي كومان

ومن ناحيته.. تحدث الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن معاناة كومان مع الفريق النصراوي الكبير.

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الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن إصابة النجم الفرنسي جاءت على مستوى "العضلة الخلفية"؛ بسبب الانطلاقة، في ظل تاريخ الإصابات الذي يعاني منه اللاعب.

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وأضاف الشهراني: "الطاقم الطبي واللاعب!.. من الواضح أنهم يعرفون أن إصابة كومان ضد السد؛ هي نفسها التي غيبته عن النصر في الفترة الماضية".

وطالب بضرورة تقييم إصابة كينجسلي كومان بشكل جيد، حتى ولو كانت مجرد شد ضد السد؛ من أجل تقديم العلاج المناسب له، وضمان عدم تكرارها من جديد.

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وشدد ثامر الشهراني على أن إصابة كومان، إذا كانت عبارة عن "تمزق عضلي"؛ فإنه سيغيب من 10 إلى 14 يومًا في أفضل الأحوال، بينما قد تصل فترة غيابه إلى 4 أسابيع أو شهر ونصف في أسوأ الظروف.