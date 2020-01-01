صديقة كاردشيان تساعد السعودية في صفقة نيوكاسل

هل تتم الصفقة؟

كشفت تقارير إعلامية أمريكية المزيد من التفاصيل عن صفقة شراء نادي نيوكاسل من قبل صندوق السيادة السعودي حسبما أفادت الصحف الإنجليزية مؤخراً.

الإعلام الإنجليزي تحدث في الأيام الماضية عن صفقة تقدر في حدود 340 مليون جنيه استرليني يتم التفاوض عليها بين الصندوق السعودي ومايك أشلي، مالك نيوكاسل.

وبحسب شبكة "بلومبرج"، صندوق السيادة السعودي استعان بخدمات كارلا دي بيلو، صديقة الممثلة الشهيرة كيم كاردشيان، من أجل تسهيل عملية المفاوضات وتقريب وجهات النظر.

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وأوضح التقرير أن زيارة دي بيلو إلى السعودية العام الماضي شهدت عرضها المساهمة في المفاوضات بعد علمها برغبة أشلي في بيع ناديه.

دي بيلو اشتهرت عبر مشاركة كاردشيان في برنامج الواقع الخاص بعائلة الأخيرة "العيش مع عائلة كاردشيان" ودخلت مؤخراً عالم إدارة الأعمال.

ويحتل نيوكاسل حالياً الترتيب الثاني عشر في جدول البريميرليج برصيد 31 نقطة بعد مرور 25 أسبوع من المسابقة