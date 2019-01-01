كيميش: كدت أترك بايرن ميونخ بسبب أنشيلوتي
هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشف جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، أنه كان على وشك ترك الفريق أثناء تولي كارلو أنشيلوتي المهمة الفنية.
وعاد كيميش لصفوف بايرن في 2015 مع بيب جوارديولا قادماً من شتوتجارت، ولكن تقلص دوره بعد تولي أنشيلوتي تدريب الفريق.
وعن تلك الفترة يقول كيميش مع "فيلتام سونداج": "يجب أن أعترف أن تلك الفترة كانت من الأصعب لأنني لم أكن ألعب بشكل مستمر".
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🌀فاز جوارديولا مدرب مانشستر سيتي 23 مرة في 27 مباراة خاضها أمام مدربين إنجليز في البريميرليج 🔽— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019
تعادل 3⃣
خسارة 1⃣
❌الهزيمة الوحيدة له كانت أمام روي هودجسون مدرب كريستال بالاس في لقاء الذهاب هذا الموسم pic.twitter.com/6XyNchJ1w0
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وأكمل: "فكرت وقتها أن بايرن ميونخ ليس الفريق الوحيد الموجود بالعالم بالنسبة لي".
وحول كيميش الحديث إلى مدربه الحالي نيكو كوفاتش: "في البداية قلت هذا الرجل مثالي لنا، بدأنا بقوة وكنا نفوز ثم بدأت النتائج تهتز بسبب أخطاء فردية لا دخل له بها".
وختم: "في النهاية نحن نزحف نحو لقب الدوري وسنقدم أقصى ما نملك لتحقيق الأمر، سواء لاعبين أو مدرب".
ويلعب بايرن ميونخ مع فورتونا دسلدورف مساء الأحد في إطار صراعه المستمر مع بوروسيا دورتموند على قمة البوندسليجا.