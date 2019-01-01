كيميش يرحب بقدوم بوتشيتينو إلى بايرن ميونخ

الأرجنتيني رحل عن سبيرز

رحب نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش بفكرة تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب الفريق بعد إقالته في توتنهام بالساعات الماضية.

وأعلن سبيرز إقال المدرب الأرجنتيني وتعيين جوزيه مورينيو بدلاً منه بعد تراجع نتائج الفريق في النصف الأول من الموسم الجاري.

وقال كيميش في تصريحات نقلتها "سبورت": "لا أعرف إذا كان مرشحاً من الأساس لتدريب بايرن ميونخ، ولكن يمكن القول إنه جعل توتنهام فريق قمة بالسنوات الأخيرة".

وأضاف: "جعل الفريق يمتلك استمرارية كبيرة، هو مدرب من أهل القمة، ولكن لا أعرف إذا كان يرغب بالعمل مع بايرن أم لا".

وختم: "أعتقد فليك سيستمر حتى موسم الأعياد على الأقل، لا أري أي مرشحين بالوقت الراهن، هو يقوم بعمل طيب حتى الآن".

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كيميش صرح في وقت سابق أنه يرحب أيضاً بفكرة عودة بيب جوارديولا لتدريب الفريق البافاري نظراً لكونه المدرب الذي أعطاه الفرصة وبدأ معه مشواره.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن استمرار هانز فليك في منصبه رسمياً، دون أن يحدد إذا كان لنهاية الموسم أم منتصفه.