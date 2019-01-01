كيميتش: جنابري الأفضل وأتفهم غضب مولر

تعرف على تصريحات كيميتش بعد التعادل مع الأرجنتين وديًا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد جوشوا كيميتش، لاعب ألمانيا وبايرن ميونخ، أنّ الأرجنتين كانت أكثر شراسة مشيدًا بمستوى سيرج جنابري ومدافعًا عن توماس مولر.

الأرجنتين نجحت في التعادل بهدفين مع ألمانيا رغم التأخر بهدفين في الشوط الأول.

وقال كيميتش في تصريحات عقب لقاء الأرجنتين: "في الشوط الأول لعبنا بصورة جيدة وأغلقنا المساحات وهاجمنا بضراوة. في الشوط الثاني تراجعنا قليلًا ولم نصنع الفرص بالصورة الكافية باستثناء واحدة لإيمري تشان وأهدرنا فرصة الانتصار".

وأوضح: واجهنا صعوبات في الدفاع واستقبلنا هدفين في الشوط الثاني ولولا ذلك لحققنا الفوز دون شك".

لاعب بايرن ميونخ أكد أنّ منتخب التانجو كان أكثر شراسة وقدموا مباراة بدنية قوية ولذلك نجحوا في تعديل النتيجة.

وتهكم كيميتش على ارتداءه شارة القيادة مؤكدًا أنّها كانت كبيرة حتى أنها سقطت من ذراعه، إلا أنّه عاد وأوضح أنّها لحظة خاصة في مسيرته وكانت لتخلد بصورة أفضل لو حققت ألمانيا الفوز.

وحول سيرج جنابري، علّق: "على المستوى الشخصي أحبه كثيرًا كما أنّه أظهر لنا قدراته وإمكانياته ويعرف ما الذي يحتاجه الفريق ويقدم دائمًا المساعدة. أعتقد أنّه جناح من طراز رفيع وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في فريقي خلال هذا العام".

واختتم: "أتفهم انزعاج توماس مولر في عدم الحصول على دقائق لعب كافية وأتمنى أن تنتهي الأزمة وتسير الأمور بالشكل الأفضل. نحن نحتاج له لما يمتلك من إمكانيات وأقدر كثيرًا ما يقوم به ومن الطبيعي أن يكون مستاءً حينما يجلس 5 مباريات متتالية على دكة البدلاء".

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت رغبة مولر في الرحيل عن بايرن ميونخ في يناير وهو ما نفاه اللاعب لاحقًا.