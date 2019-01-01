كيميتش: فقدنا السيطرة في الشوط الأول

ظهير البافاري ينتقد أداء الشوط الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جوشوا كيميتش ظهير بايرن ميونيخ الألماني اعتقاده أن الفريق لم يكن جيداً في الشوط الأول من مواجهة شتوتجارت التي انتهت بفوز البافاري 4-1.

وقال كيميتش عقب المباراة:"شتوتجارت كان لديه فرص في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان قريباً من التعادل، ولكن في النهاية فزنا".

وأضاف:"الشوط الأول لم يكن جيداً، المدرب أيضاً قال ذلك. في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأوضح:"هذا ما كان يجب أن يحدث لنا، عادةً يجب أن نحسم المباراة في الشوط الأول، لم نكن واثقين بما فيه الكفاية وسمحنا للخصم بالنهوض مجدداً".

يذكر أن الفوز حافظ على وجود بايرن في المركز الثاني بـ42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.