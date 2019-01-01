كيمبمبي: لهذا السبب خسرنا من مانشستر يونايتد وودعنا دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات كيمبمبي حول الهزيمة من مانشستر يونايتد والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

كشف بريسنل كيمبمبي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، عن السبب الذي أدى لخسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد وتوديع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان خسر على أرضه في حديقة الأمراء بثلاثية لهدف في إياب ثمن النهائي ليودع البطولة رغم الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة.

وقال كيمبمبي في تصريحات عبر مقطع للفيديو على "يوتيوب": "الهزيمة آذاتنا جميعًا ونشعر بما يشعر به الجمهور وأتفهم غضبهم ولكني مضطر لتجاوز هذه المرحلة".

وأوضح: "علينا التركيز في الفترة المتبقية من الموسم ولكن هذه المباراة لن تمُحى من الذاكرة وستبقى غضة في الحلق".

المدافع الفائز بكأس العالم في العام الماضي أكد أنّ سبب الهزيمة هو الاسترخاء والتعامل وكأن الفريق تأهل لربع النهائي في مباراة الإياب.

الجميع يتحدث عن ضرورة دعم الجماهير للفريق أمام ليون ولكن فالفيردي له رأي أخر🙄

" لا نحتاج إلى الدعم لكي نسجل ونفوز، الأمور قد تغيرت" pic.twitter.com/2p3JcjJOeT — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

وواصل: "لقد تعاملنا مع الأمر وكأننا تأهلنا بالفعل وهذا لا يجب أن يحدث في المستقبل يكفي ما مررنا به في الماضي ويجب أن نتعلم".

واختتم: "علينا أن نرفع رؤوسنا ونمضي قدمًا، لدينا بطولتي الدوري والكأس وتحقيقهما ليس سهلًا كما يتصور البعض".

ويعد باريس سان جيرمان أول فريق في التشامبيونزليج الذي ينتصر خارج أرضه بثنائية ويودع البطولة.

وكان الفريق الباريسي أول فريق ينتصر على أرضه برباعية ثم يودع في الإياب وذلك في 2017 عقب الخسارة من برشلونة 6-1 في أعظم عودة بتاريخ دوري أبطال أوروبا.