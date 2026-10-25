"عاش تغيرات في الحرارة والوقت" .. مدرب إنتر ميامي يفسر "دكة" ميسي

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انتهت سلسلة ليونيل ميسي المثيرة للإعجاب في صناعة الأهداف وتسجيلها بعد مشاركته كبديل في خسارة إنتر ميامي بنتيجة 2-0 أمام ريد بُل نيويورك. وكشف المدرب كيلي جونزاليز أن اللاعب الأرجنتيني بدأ المباراة على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي عقب جدول سفر مرهق إلى إسبانيا.

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ميسي على مقاعد البدلاء مع توقف زخم ميامي

شهد ميسي نهاية مفاجئة لمسيرته الفردية المميزة بعد أن تعرض إنتر ميامي لهزيمة بنتيجة 2-0 خارج أرضه أمام ريد بُل نيويورك يوم السبت. كما أنهت هذه النتيجة سلسلة انتصارات النادي المتتالية في ثلاث مباريات. وقد جاء المهاجم الأرجنتيني بشكل مفاجئ ضمن قائمة البدلاء في هذه المواجهة، ودخل مبكرًا في الشوط الثاني لكنه أخفق في قيادة الفريق الزائر إلى عودة في النتيجة.

وكانت هذه المرة الأولى في 13 مباراة متتالية مع النادي والمنتخب التي يعجز فيها ميسي عن تسجيل أي مساهمة تهديفية. وافتقد إنتر ميامي في نهاية المطاف بريقه الهجومي المعتاد خلال أمسية مخيبة للآمال.

جدول سفر مُرهق يفرض راحة احترازية

أوضح مدرب إنتر ميامي، جونزاليس، أن قرار إجلاس نجمه على مقاعد البدلاء كان مخططًا له مسبقًا. فقد سافر ميسي إلى أوفييدو في إسبانيا يوم الخميس لتسلم جائزة أميرة أستورياس للرياضة المرموقة. وقد دفعت الرحلة الطويلة وقصر المدة الزمنية الجهاز الفني إلى إدارة حجم جهده بعناية. وشدد جونزاليس على أن هذه الخطوة كانت احترازية بحتة لحماية نجمه قبل جدول مباريات مزدحم.

وقال جونزاليس، وفقًا لما نقلته ESPN: «كان هذا أمرًا تم الاتفاق عليه بالفعل. من الواضح أنه خاض رحلة شاقة، وتغييرات في المناطق الزمنية، وتقلبات في درجات الحرارة، والكثير من العوامل الأخرى".

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وأكمل: «كنا مدركين تمامًا لكل هذا، وتوصلنا إلى اتفاق على أن هذا هو النهج الأفضل لضمان ألا يعاني من أي مشكلات، وتحديدًا لتفادي أي إصابات نظرًا لأن لدينا مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل. كان الهدف أن يستعيد عافيته وأن يحصل على بعض الدقائق اليوم؛ وكعادته، قدّم أداءً جيدًا».

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جونزاليس ينتقد الأداء الضعيف في خط الوسط

بدون انطلاق قائده في التشكيلة الأساسية للمباراة، عانى إنتر ميامي في السيطرة على الإيقاع. وكان جونزاليس شديد الانتقاد لاستحواذ فريقه على الكرة وإخفاقه في تنفيذ خطته من المناطق الخلفية.

وأضاف المدرب: «كان لدينا الكثير من فقدان الكرات في خط الوسط، ولعبنا الكثير من التمريرات ونحن نواجه مرمانا، وعانينا في بناء اللعب من الخلف. عليّ أن أتحمل المسؤولية عن هذا".

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وواصل: «كما قلت للاعبين في الاستراحة، كنا بحاجة إلى تغيير مجريات الأمور؛ تحسنّا قليلًا، رغم أنني بالتأكيد لست راضيًا وكذلك اللاعبون. لكنه درس مفيد، وتذكير بأنه لا يمكنك أن تسمح لنفسك بالتهاون، إنها ضربة في الوجه. لا يمكننا أن نسترخي».

التركيز ينتقل إلى مواجهة سينسيناتي المقبلة

رغم النتيجة المخيبة للآمال، لا يزال إنتر ميامي في موقع قوي في ترتيب المنطقة الشرقية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وسيسعى الآن إلى التعافي سريعًا من هذه النكسة. وسيستضيف إنتر ميامي بعد ذلك إف سي سينسيناتي يوم الخميس. ويتعين على الفريق استعادة إيقاعه الهجومي وإحكام التمرير في خط الوسط لضمان فوز بالغ الأهمية على أرضه.