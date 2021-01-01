كيليني: يوفنتوس يؤيد الدوري الأوروبي الممتاز ونادم على رفض آرسنال

تصريحات جديدة للمدافع الإيطالي

اعترف أسطورة يوفنتوس والمدافع الدولي الإيطالي جورجيو كيليني بأنه نادم على رفض فرصة الانضمام إلى آرسنال عندما حاولوا ضمه وهو في السادسة عشر من عمره.

وتحدث المدافع المخضرم حول العديد من الأشياء كان أبرزها ندمه على تفويت فرصة الانضمام إلى آرسنال حين كان صغيرًا وأيضًا تأييد يوفنتوس لإنشاء منافسات الدوري الأوروبي الممتاز .

وفي مقابلة مع مجلة So Foot الفرنسية، قال كيليني: "بعد فوات الأوان شعرت أنني كنت أحمق لرفض هذا العرض، كان عمري 16 عامًا وقتها، ولعبت في الدوري الإيطال، وحصلت على عرض ليس بالبسيط"

وأضاف: "كنت صغيرًا ولم أشعر بأنني مستعد لهذه الخطوة، لو قبلت وقتها وانتقلت بالفعل إلى آرسنال لألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان سيعطي انطباعًا بخيانة ليفورنو".

دخل كيليني الآن موسمه السادس عشر مع يوفنتوس، لكنه ظل لاعبًا مهمًا لآرسنال لفترة طويلة بعد محاولاتهم الفاشلة للتعاقد معه في سن المراهقة، المحاولات تجددت فيما بعد ولكنها لم تنجح أيضًا.

في هذا السياق كشف روبن فان بيرسي، مهاجم آرسنال السابق، في ديسمبرل الماضي أنه حاول إقناع فينجر بالعودة إلى لاعب منتخب إيطاليا الدولي من أجل تعزيز محاولات آرسنال الفاشلة في النهاية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال فان بيرسي: "في لحظة معينة شعرت بأنني مدعو لأقول ما الذي يمكن أن يفعله آرسنال بشكل أفضل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي والعودة إلى دائرة المنافسة من جديد بعد سنوات من الابتعاد عنها"

وأضاف: "شعرت أننا نفتقر إلى عقلية الفوز، وطلبت من أرسين فينجر التوقيع مع جورجيو كيليني، حتى الآن هو مدافع مميز بعد وصوله للسادسة والثلاثين من عمره، لديه شخصية فريدة ومستويات عظيمة"

وبالعودة إلى المقابلة التي أجراها المدافع الإيطالي قال كيليني: "أنا أحترم زلاتان إبراهيموفيتش كثيرًا، نحن نحترم بعضنا البعض كزملاء ومنافسين، كنا زملاء في الفريق لفترة، في موسمي الأول مع يوفنتوس تحديدًا"

وأكد: "لم أكن خائفًا من مواجهته في أي وقت، ولم أتراجع أمامه أبدًا،لقد كان بالفعل رائعًا. وخصم صعب مواجهته من خلال المهارات الكبيرة التي يمتلكها إضافة إلى القوة البدنية"

ولا يدعي مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي أن لديه نفس موهبة سيرجيو راموس أو فيرجيل فان دايك، لكنه في الوقت ذاته يعرف أهميته جيدًا بالنسبة ليوفنتوس.

وكشف كيليني تأييده لبطولة الدوري الأوروبي الممتاز حيث قال: "قبل خمس سنوا،، قلت للرئيس أندريا أنييلي أنني أتمنى أن ألعب ضد برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ كل أسبوع".

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يذكر أن جورجيو كيليني قد أثار الجدل العام الماضي بعدما أصدر كتابًا خاصًا بسيرته الذاتية تضمن حديثًا حول العديد من الأشياء الجدلية في كرة القدم أبرزها تعمد إيذاء المدافعين للمهاجمين والعنصرية ضد بالوتيلي.