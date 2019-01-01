كيليني: يجب أن تفخر إيطاليا بما يقدمه كين الذهبي

العنصرية تعود للملاعب الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، الانتقادات بحق زميله مويس كين بعد تعرض الأخير لهتافات عنصرية في مباراة الفريق أمام كالياري.

وفاز يوفنتوس بهدفين نظيفين سجل كين الثاني منهما، ولكن الأحداث العنصرية واستفزاز اللاعب لجماهير أصحاب الأرض احتلت العناوين الأولى.

وقال كيليني لقناة النادي الرسمية بعد المباراة: "كل ما يمكنني قوله إن كين إرث للكرة الإيطالية، فتى من ذهب ويقدم كل ما عنده حتى لو لم يُطلب منه".

وواصل: "شاهدت الصور مجدداً، لم يفعل شيئاً خاطئاً في الميدان إلا التمثيل، علينا أن نفكر فيه كزانيولو وكييزا وباريلا، شخصية إيجابية نفتخر بها بالكرة الإيطالية لأنه يستحق هذا".

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🔴 واحدة من أهم مميزات المدرب الناجح هي علاقته بلاعبيه



❌ أبدًا لا تنتقد لاعبيك أمام الصحافة .. وبّخهم كما شئت في غرفة الملابس، لكن أمام الجميع هم أفضل لاعبين في العالم لأنهم لاعبيك



زيدان يعد مرجعًا في هذه النقطة ولنا فيما قاله عن بيل بآخر مؤتمر صحفي له خير مثال 🗣️🔽 pic.twitter.com/XaXFExV0qY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

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وأكمل: "لا يزال صغيراً في الثامنة عشر ولكنه شخص إيجابي ولا يستحق كل تلك الإهانات التي يتعرض لها".

وختم كيليني: "لن نتراجع كفريق في الأداء، نبحث عن السكوديتو الثامن وتلك اللقاءات مثل كالياري تساعد، لو خسرت النقاط تفقد الثقة ولا تحضر جيداً، ونحن مقبلون على أسبوعين هامين".

ويلعب يوفنتوس أمام ميلان السبت المقبل، ثم يتوجه لأمستردام للقاء أياكس ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.