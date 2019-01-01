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دوري أبطال أوروبا

كيليني يصل إلى مباراته رقم 500

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(C)Getty images
رقم كبير في مسيرة المدافع الإيطالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

يخوض جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي وقائده الحالي مباراته رقم 500 بقميص الفريق.

 

يأتي ذلك في مواجهة الليلة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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وكان كيليني -34 عاماً- قد لعب مباراته الأولى بقميص البيانكونيري كبديل ضد ميسينا في 15 أكتوبر 2005.

وانتهت تلك المباراة بفوز يوفي 1-0 وكان كيليني يلعب آنذاك كظهير أيسر.

ويحمل كيليني 35 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في 499 مباراة حتى الآن، بالإضافة إلى 88 إنذاراً و5 بطاقات حمراء، بينهم 2 كطرد مباشر.

يذكر أن يوفنتوس بحاجة لنتيجة تمحو خسارة الذهاب في واندا ميتروبوليتانو "ملعب النهائي أيضاً" بهدفين دون رد.

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