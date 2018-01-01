كيليني: ما فعله رونالدو ضد أتلانتا ليس مجرد صدفة

إشادة من المدافع الإيطالي لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إنقاذ يوفنتوس

أشاد جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظراً للدور الذي يقدمه مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.

المدرب ماسيميليانو أليجري قرر إراحة رونالدو بمواجهة الفريق أمس الثلاثاء أمام أتلانتا في بطولة الدوري.

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رونالدو دخل في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، أثناء تأخر فريقه 2/1 بطرد أحد لاعبيه، لينجح في تسجيل هدف التعادل ويخطف نقطة ثمينة لفريقه.

وقال كيليني عن زميله:"في هذا الموسم تعرضنا للحظات صعبة في 3 مباريات أمام أتلانتا ونابولي وإمبولي، رونالدو كان عنصر مشترك لإنقاذنا بكل مواجهة فيهم".

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⚫️🔴 وميلان مستمر في التعثر



مُلخص مباريات الكبار في الدوري الإيطالي 👇 pic.twitter.com/BTFJKwALBX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وأضاف:"ظهوره بهذا الشكل الحاسم في 3 مباريات ليس صدفة أبداً فنحن نعلم ما يمكنه تقديمه للفريق".

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وتابع:"حصل على راحة لأنه كان بحاجة لها للمواصلة في قمة مستواه، ولكن فور دخوله ظهر تأثيره الكبير في لحظات قليلة".

جدير بالذكر أن هدف رونالدو كان هو الثالث عشر له بجميع البطولات هذا الموسم، ليقود يوفنتوس للحفاظ على صدارة الكالتشيو بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي.