كيليني عن تعقد مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد: مورينيو السبب!

لماذا وقف مورينيو عائقًا أمام انتقال كيليني إلى ريال مدريد في 2010؟

تحدث جورجيو كيليني لاعب نادي لوس أنجلوس، عن فشل انتقاله إلى ريال مدريد في 2010.

وكشف اللاعب الإيطالي أن فشل انتقاله إلى ريال مدريد يرجع للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى قيادة الفريق الإسباني في نفس توقيت التفاوض معه.

المدافع الإيطالي المخضرم تحدث إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد.

كواليس فشل انتقال كيليني إلى ريال مدريد

وقال كيليني لجريدة "ماركا" الإسبانية: "كنت قريبًا من ريال مدريد في 2010، لكن بالنسبة لمورينيو كان لديه هدف آخر".

وأضاف: "لم أكن أعرف جيدًا سبب تعطل الصفقة لأنني كنت صغيرًا، لكن في النهاية لم يكتمل الانتقال".

وأردف: "لكن أعتقد أنني كنت محظوظًا لأنني قضيت كل مسيرتي في يوفنتوس ولأنني صنعت التاريخ مع البيانكونيري".

وواصل: "لكن بالتأكيد ريال مدريد دائمًا فريق رائع".

لماذا لم ينتقل كيليني إلى ريال مدريد في 2010؟

في كتابه كشف كيليني أكثر عن مدى اقترابه من الانتقال إلى النادي الإسباني في ذروة مسيرته الكروية في سن 25.

وكتب كيليني في سيرته الذاتية: "في 2010 كان بإمكاني التوقيع مع ريال مدريد، وفي 2011 كانت قريبًا من مانشستر سيتي".

وواصل: "في حالة ريال مدريد، تحدث وكيلي مع ممثل النادي الملكي حيث كنت على وشك الانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو".

وتابع: "لكن جوزيه مورينيو وصل للتو وطالب بأي ثمن بالتعاقد مع مواطنه ريكاردو كارفالو، لذلك كان يوفنتوس سعيدًا بإبقائي".

لعب كارفاليو 77 مباراة مع لوس بلانكوس تحت قيادة مورينيو، بينما بقي كيليني في يوفنتوس لمدة 12 عامًا أخرى.

شارك كيليني في 559 مباراة مع يوفنتوس، وفاز بالدوري الإيطالي تسع مرات وكأس إيطاليا خمس مرات، وكذلك السوبر الإيطالي خمس مرات.