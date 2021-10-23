كيليني عن بونوتشي : لو قضى إجازته معي لكان ذهب إلى ريال مدريد !

المدافع المخضرم لم يكن راضيًا عن قرار انتقال زميله إلى ميلان

اعترف جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أن انتقال زميله ليوناردو بونوتشي إلى ميلان أزعجه كثيرًا.

كيليني شكل ثنائية صلبة مع بونوتشي بصفوف يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لسنوات، قبل أن يقرر بونوتشي الرحيل إلى ميلان في عام 2017.

قرار المدافع المخضرم جاء بسبب توتر علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليجري، ولكنه لم يستمر هناك سوى عام واحد فقط قبل العودة مرة أخرى للسيدة العجوز.

كيليني تحدث في تصريحات نشرتها شبكة "Dazn" عن شعوره بعد مغادرة زميله للفريق قائلًا:"عندما أخبرني بقراره الأمر كان سيئًا جدًا وكتبت له رسالة طويلة بعدها".

وأضاف:"أخبرني بهذا الخبر ذات صباح في فترة ما قبل بداية الموسم، يجب علينا تقبل خيارات الحياة بكل تأكيد، ولكن إذا ذهبنا في إجازة معًا مثل السنوات الأخرى، لكنت أقنعته بعدم الانتقال إلى ميلان".

وتابع:"كنت سأحاول أن أفتح بصره قليلًا، وأجعله يفهم أنه كان مخطئًا، وأن ميلان مع كل الاحترام الواجب ليس مثل الذهاب إلى ريال مدريد".

وأوضح صاحب الـ37 سنة:"لم يكن مثل ميلان اليوم، كان بالتأكيد ذاهبًا عندما كانت الأمور سيئة جدًا، ولكنه في النهاية أدرك الخطأ مبكرًا".

يذكر أن بونوتشي وكيليني نجحا معًا في قيادة إيطاليا للفوز بلقب يورو 2020 هذا الصيف، وكان بعدها بونوتشي هو من أقنع زميله بالبقاء مع يوفنتوس، بعد نهاية عقده السابق مع النادي.

اقرأ أيضًا ..