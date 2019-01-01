كيليني: أسوأ مباراة ليوفنتوس هذا الموسم

المدافع الإيطالي يشيد بقدرات اللاعبين على تغيير المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس اعتقاده بأن مباراة الفريق أمام لاتسيو كانت الأسوأ هذا الموسم.

وقال كيليني لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لـ55 أو 60 دقيقة كان أسوأ أداء ليوفنتوس هذا الموسم".

وأضاف:"بعد هدفهم وجدنا الطاقة العقلية أكثر من البدنية وقلبنا الأمور رأساً على عقب".

وأوضح:"لدينا لاعبون يصنعون الفارق، فويتشيك تشيزني أبقانا في المباراة لساعة كاملة، ثم قاتلنا وفزنا بالمباراة".

يذكر أن يوفي كان متأخراً بهدف عكسي لإيمري تشان، قبل أن يسجل البديل جواو كانسيلو هدف التعادل ويتحصل على ركلة جزاء أسفرت عن هدف الفوز بتوقيع كريستيانو رونالدو.