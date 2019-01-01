كيليني: أريد الفوز بدوري الأبطال واليورو هذا العام

كيليني "المصاب" يحلم بدوري الأبطال واليورو

قال جورجيو كيليني قائد نادي يوفنتوس إنه يطمح للعودة إلى الملاعب بالشكل المثالي، وهو بأن ينتهي الموسم الحالي بتتويج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا ومنتخب إيطاليا بيورو 2020.

وكان جورجيو كيليني قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم لتجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

وحول ذلك، أكد كيليني أنه لم يستسلم بعد وما زال يؤمن بحظوظه في الالتحاق بأغلب مباريات الدور الثاني خلال الموسم الحالي، وأيضًا أن يصل إلى الصيف بجاهزية تسمح له بالمشاركة مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف: "بالنسبة لي لدي طموحات عديدة، أيد بالطبع الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس والفوز باليورو مع المنتخب، هذا أبرز ما أريده"

وتابع: "لا يمكنني الاختيار بينهما، أريد الفوز بهما معًا، النجاح مع يوفنتوس له مذاق والنجاح بقميص المنتخب له مذاق آخر، سنكون سعداء الحظ في حال نجحنا في ذلك"

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يذكر أن المنتخب الإيطالي يعيش واحدة من أفضل فتراته منذ مدة كبيرة، وذلك بعدما حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني.