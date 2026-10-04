بعد إصابته مع فرنسا: صورة مبابي تقلق جماهير ريال مدريد .. "يتجاهل تحذيرات مورينيو"

جذب كيليان مبابي، الأنظار مجددًا في إسبانيا خلال فترة تعافيه؛ حيث يقيم مهاجم ريال مدريد حاليًا في فرنسا، وقد نشر مقاطع تُظهر الطريقة التي يعمل بها على عودته، غير أن أحد المقاطع أثار بعض الاستغراب.

ونشر مبابي أولًا مقطع فيديو يعمل فيه على تعافيه على جهاز المشي، ثم ظهرت صورة أكثر لفتًا للانتباه؛ إذ اعتلى الفرنسي الدراجة. وقد خصّصت صحيفة "موندو ديبورتيفو" وإذاعة "كادينا سير"، اهتمامًا كبيرًا لذلك؛ لأن مبابي يعاني حاليًا من إصابة في ركبته اليسرى.

وتعرّض النجم خلال المباراة الدولية بين فرنسا وتركيا، لتمدد مفرط في الجراب الخلفي لركبته اليسرى. ولم يُعلن ريال مدريد عن مدة تعافٍ محددة، لكن الإعلام الإسباني يأخذ في الحسبان غيابًا لعدة أسابيع، ويأمل النادي أن يستعيد النجم لياقته الكاملة في موعد أقصاه مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 25 أكتوبر.

وتحظى مقاطع مبابي على الدراجة باهتمام كبير بشكل خاص، بسبب تصريحات أدلى بها جوزيه مورينيو، قبل بضعة أسابيع. فقد تحدث المدير الفني لريال مدريد، حينها بشكل عام عن السلوك الذي يتوقعه من اللاعبين المصابين، ولم تكن كلماته موجهة مباشرة إلى مبابي، لكنها تُتداول الآن على نطاق واسع من جديد.

وقال مورينيو: "لا يمكنك الذهاب للتزلج في الجبال، ولا يمكنك ركوب الدراجة. وإذا فعل أحدهم ذلك، حتى لو أخفاه عن النادي. العقود لا تهمني كثيرًا. ما يهمني في المقام الأول هو الصورة التي تقدمها عن نفسك".

وأوضح مورينيو أيضًا سبب اعتباره مثل هذه الأنشطة غير حكيمة خلال التعافي من الإصابة، قائلًا: "يمكنك أن تسقط عن الدراجة وتغيب عن ثلاث مباريات، أو ما هو أسوأ: يمكنك أن تكسر ساقك، وربما تتعرض لمجرد كدمة، لكن حتى هذه يمكن أن تتفاقم وتُبعدك أكثر عن أفضل مستوياتك".

ولهذا يُوضع فيديو مبابي على مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة مباشرة مع تحذير مورينيو السابق. غير أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن ريال مدريد يرى أن المهاجم قد خالف الاتفاقات.

ويبدو أن مبابي لن يلحق بمباراة الدوري المقبلة أمام فياريال، كما أن جاهزيته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لا تزال غير مؤكدة. ولا يريد ريال مدريد المجازفة، ويركّز بشكل أساسي على عودة الفرنسي بلياقة كاملة قبل اللقاء أمام برشلونة.