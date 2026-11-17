مشاركة تابع GOAL على جوجل

بعدما وجّه إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي إساءات تجاوزت كل الحدود، بات يواجه عواقب قانونية.

إعلان

صدر حكم بالسجن لمدة 11 شهرًا على مشجع كرة قدم في إسبانيا، بسبب إساءات عنصرية بحق كيليان مبابي. وبحسب ما أعلنه ريال مدريد يوم الثلاثاء، أُدين الرجل بارتكاب جريمة كراهية، مع وقف تنفيذ العقوبة، شريطة ألا يرتاد المُدان ملاعب كرة القدم لمدة عامين.

وكانت الحوادث قد وقعت خلال مباراة الدوري بين ريال أوفييدو وريال مدريد يوم 24 أغسطس 2025 على ملعب كارلوس تارتيري. وبعد أكثر من عام، أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقليمية في أستورياس حكمها.

كما فرضت المحكمة، وفقًا للنادي الملكي، حظرًا على مزاولة عدد من المهن والأنشطة، إلى جانب غرامة مالية. وقال النادي في بيانه: «يؤكد ريال مدريد، الذي شارك في هذه القضية بصفته طرفًا مدعيًا، ويواصل القيام بذلك في قضايا مماثلة أخرى، التزامه بمكافحة العنصرية والقضاء على أي سلوك عنصري في كرة القدم وفي الرياضة».

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة بحق أشخاص وجّهوا إساءات عنصرية إلى لاعبي ريال مدريد. وقد سبق أن صدرت أحكام جنائية بالإدانة على خلفية حوادث وقعت في ملاعب أندية فالنسيا وريال مايوركا ورايو فاييكانو وريال بلد الوليد.