مبابي: غير قلق من مواجهة مانشستر يونايتد ونرفض الخسارة من جديد

كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام ليون وأنه لا يشعر بالقلق على مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن شعوره بالإحباط الشديد بعد خسارة فريقه أمام ليون بالدوري مساء الأمس الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد المباراة وأكد خلالها أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان يمكنه أن يحقق الفوز خلال أحداثها.

وقال مبابي: "لا أعلم إذا كنا قد استحققنا أن نخسر أمام ليون بهذه الطريقة، ففي الشوط الأول كانوا يستحقون التسجيل بالفعل، لكن في الشوط الثاني سيطرنا على الأمور".

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وأضاف: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا في شباك ليون، لكنهم تركوا ريحنا تمر قبل أن يلعبوا بأقصى ما لديهم من قوة فيما تبقى من اللقاء".

وأكمل: "لقد نالوا فرصًا وسجلوا ونحن أيضًا كانت لدينا فرصنا، ولكن في الشوط الثاني سجلوا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت أمامهم ومن ركلة جزاء".

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واختتم: "أنا غير قلق على مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، من الجيد دومًا أن نخوض مثل تلك المباريات، لكن علينا التحضير بشكل جيد، وألا نتعرض للخسارة مرة أخرى هذا الموسم".