مبابي: هدفنا دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد كما هو

كيليان مبابي يحذر من صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويؤكد على أهمية حصول فريقه على دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان عن رغبته في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يمكنه تحقيق البطولة، وشدد خلالها على صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال مبابي في تصريحاته لـ "بي ان سبورتس": "هدفنا هو تحقيق دوري أبطال أوروبا، والأهداف الجماعية دومًا ما تكون أهم من أي شيء آخر، فهي في النهاية ما تصل بك للألقاب الفردية".

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وأضاف: "العام الماضي كان عظيمًا بالنسبة لي ويجب أن أستمر في النظر للأمام واتأكد أن 2019 ستكون أفضل مما كانت عليه 2018، لا أزال أريد تحقيق المزيد من الألقاب مع باريس سان جيرمان".

وأكمل: "البعض يشير لأن مانشستر يونايتد تغير لكننا في باريس لم نتغير، هم فريق كبير، في كرة القدم هناك أوقات تكون فيها في أفضل مستوياتك وأوقات أخرى لا".

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واختتم تصريحاته: "هم ونحن لا نزال نفس اللاعبون، لقد مروا بعدد من الصعوبات لكنهم عادوا لأفضل ما لديهم، علينا أن نتحضر لهم بشكل جيد".