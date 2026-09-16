"أبشع الإهانات التي يمكن أن تقال في الملعب" .. كشف تفاصيل مشادة كيليان مبابي مع لاعب إلتشي

وقع الحادث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سقط مبابي على الأرض بعد مخالفة من توماس ليمار، فقام فيلار بضربه برفق وهو لا يزال مستلقياً على العشب. ثم قفز المهاجم على قدميه وسارع إلى مواجهة لاعب وسط إلتشي.

في اللقطات التي انتشرت بعد المباراة، يمكن سماع ورؤية مبابي وهو يصرخ أولاً بعبارة «hijo de p*ta»، والتي تعني "ابن العاهرة" في وجه فيلار. ثم أضاف إليها «me cago en tu p*ta madre»، أي "سحقاً لأمك العاهرة"، وبترجمة حرة، فإن الفرنسي قد أهان بذلك والدة خصمه بطريقة فظة للغاية.

ولم تمر هذه المواجهة مرور الكرام في إسبانيا أيضًا. فقد وصفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ما حدث بأنه «اثنان من أبشع الإهانات التي يمكن أن تُقال على أرض الملعب»، وأعربت عن دهشتها لعدم تدخل الحكم خيسوس جيل مانزانو.

لم يتلقَ مبابي أي بطاقة بسبب دوره في هذا الشجار. في المقابل، عوقب فيلار ببطاقة صفراء بسبب سلوكه غير الرياضي. كما لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)، مما سمح لقائد المنتخب الفرنسي بإكمال المباراة كالمعتاد.

كان مبابي قد ساهم بالفعل في ذلك الوقت بشكل كبير في فوز ريال مدريد. فقد سجل الهدف الثاني في الشوط الأول، ليقوم إلتشي بعد الاستراحة بتعديل النتيجة إلى 2-2 عن طريق أبييل أوسوريو وفير نينيو. ثم سجل كارلوس إسبي هدف الفوز لريال مدريد في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة من مبابي.

وبذلك حقق ريال مدريد فوزه الخامس في الدوري وارتفع رصيده إلى خمسة عشر نقطة. وبذلك يتساوى فريق جوزيه مورينيو مؤقتًا مع المتصدر برشلونة، الذي لا يزال أمامه مباراة مؤجلة.











