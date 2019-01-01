كيلور نافاس يودع ريال مدريد ضمنيًا

يبدو أن كيلور نافاس يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يبدو أن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد، وأنه أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وكان نافاس قد خسر مركزه الأساسي في حراسة مرمى ريال مدريد بعد تعاقد الفريق الملكي مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قادمًا من تشيلسي.

وتحول نافاس إلى حارس بديل، ولم يشارك في أي مباراة منذ مشاركته في أول ثلاثة مباريات من الموسم الحالي، وذلك بسبب عدم اكتمال جاهزية كورتوا لا أكثر.

وبعث نافاس برسائل ضمنية تفيد باقتراب رحيله عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث نشر صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رفقة لاعبي ريال مدريد معلقًا "شكرًا على كل شيء"

وكان نافاس قد ظهر بدون ابتاسمة على دكة بدلاء ريال مدريد في كأس العالم للأندية الأخيرة التي توج بها الفريق الملكي، ما أعطى إشارة أخرى برحيله.

يذكر أن كيلور نافاس قد انضم إلى ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 بعد تألقه مع كورستاريكا في المونديال، وحقق مع ريال مدريد 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا.