كيلور نافاس: عودة زيدان كانت ضرورية لريال مدريد

كيلور نافاس يتحدث عن عودة زيدان وعن لعبه مكان كورتوا وعن فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس إن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفريق الملكي كانت ضرورية في هذا التوقيت.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء، في أولى مباريات زيدان بعد عودته كمدرب للميرينجي.

وشارك كيلور نافاس كأساسيًا في هذه المباراة بدلًا من الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي اعتاد اللعب بشكل أساسي مع المدرب سانتياجو سولاري.

"اللي فات مات" ✋

الأمن مستتب وكل شيء تحت السيطرة 💪



زيدان هنا الآن ✨ pic.twitter.com/oMEAE9ttMA

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

وبخصوص المباراة قال كيلور نافاس: "إنها ثلاثة نقاط هامة من أجل مواصلة المنافسة، والفوز كان هامًا أيضًا من أجل استعادة نغمة الانتصارات على ملعبنا"

وأضاف: "أشعر أنني أعمل بشكل جيد وأحاول أن أجتهد فقط، لدي عقد مع ريال مدريد، أنا هادئ وأنتظر الوقت المناسب للتحدث عن مستقبلي"

وتابع: "زيدان يتحدث مع الجميع، لقد كانت عودته ضرورية في هذا الوقت من الموسم، الجميع يحترمه هنا ويؤمن أنه يستطيع استعادة التوازن"

وحول المنافسة مع كورتوا قال: "لقد عملت دائمًا لكي أكون أساسيًا، لن أستسلم أبدًا ولدي إيمان أنني سأحصل على فرصة لأنني أؤمن باستطاعتي اللعب"

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يذكر أن كيلور نافاس كان حارس ريال مدريد الأساسي في حقبة زيدان الأولى، حيث رفض المدرب الفرنسي التعاقد مع حارس مرمى جديد.