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دوري أبطال أوروبا

كيلليني: رونالدو جعل يوفنتوس أفضل

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Alessandro Sabattini
كيلليني يتحدث عن بوفون وعن رحيله إلى باريس سان جيرمان ويتطرق إلى إضافة كريستيانو رونالدو التي قدمها ليوفنتوس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث جورجيو كيليني نجم نادي يوفنتوس عن تأثير قدوم  صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز.  

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وكان كريستيانو رونالدو قد سجل 19 هدفًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي تصدر بهم ترتيب الهدافين للكالتشيو.

وظهر رونالدو بشكل جيد، مما دعى جورجيو كيلليني للحديث عن التأثير الإيجابي لكريستيانو مع يوفنتوس.

وقال كيلليني: "لطالما عانينا بسبب رونالدو، لقد سجل العديد من الأهداف في شباك جيانلويجي بوفون، إنه حاسم في جميع الأوقات"

وأضاف: "حين تتعاقد مع أفضل لاعب في العالم لخمس مرات وبطل دوري أبطال أوروبا لخمس مرات أيضًا فإن الطموحات بالطبع تتضاعف، لقد جعل رونالدو منا فريقًا أقوى"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو سيكون على رأس قائمة يوفنتوس التي ستواجه أتليتيكو مدريد غدًا الأربعاء في لقاء مرتقب ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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