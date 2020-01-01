كيكي سيتين يفسد مخطط يوفنتوس في الميركاتو الشتوي

برشلونة يفشل مجددًا في التخلص من راكيتيتش..

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة الإسباني، مصيره بعدما ارتبط بالرحيل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

يوفنتوس ينوي بيع لاعبه إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند الألماني، واستثمار أموال بيعه في التعاقد مع راكيتيتش، في يناير الجاري.

صحيفة "سبورت" كشفت أن راكيتيتش أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء وعدم الرحيل في منتصف الموسم.

راكيتيتش، يؤمن بفرصته في احتلال مكانة بخطط كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

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وينتهي عقد راكيتيتش صاحب الـ31 عامًا، مع البارسا، في صيف 2021، إلا أن النادي الكتالوني سيحاول بيعه في الصيف المقبل، إن لم يفلح في القيام بذلك خلال الشهر الجاري.

محاولات تخلص برشلونة من راكيتيتش باءت بالفشل، ففي الصيف الماضي حاول النادي الإسباني إدراجه في صفقة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ، ولكن الأمر لم يتم.

كما سبق وأن عرض يوفنتوس ضم اللاعب في مناسبات عدة كان من ضمنها على سبيل المثال، إدراجه في صفقة تبادلية يذهب على إثرها فيديريكو بيرنارديسكي لصفوف البارسا، ولكن هذه المساعي فشلت أيضًا.

وانضم راكي، إلى برشلونة في صيف 2014 قادماً من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق الكتالوني في 290 مباراة سجل خلالهم 34 هدفاً وصنع 39 آخرين.