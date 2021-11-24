كيف يؤثر كأس العرب 2021 على بطولة الدوري السعودي؟

اقتربت بطولة كأس العرب، بعد غياب استمر أكثر من 9 سنوات، وستعود هذه المرة بشكل مميز ومختلف عندما تستضيفها قطر في الفترة المقبلة.

من المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وسيشارك المنتخب السعودي في البطولة، التي يتوقع الجميع أن تكون مختلفة ومميزة في ظل صراع العديد من المنتخبات العربية على الظهور بأفضل صورة وتحقيق اللقب الغالي والاستعداد لكأس العالم المقبل.

وفي ظل اشتعال الصراع في الدوري السعودي والذي يشهد تنافسًا كبيرًا هذا الموسم كعادته، كيف سيكون وضعه في فترة إقامة كأس العرب، هل يتم إيقاف المسابقة، هل يتم إقامة المباريات بدون اللاعبين الدوليين؟

كل تلك الأمور وأكثر سنتعرف عليها في التقرير التالي، حول تأثير كأس العرب 2021 على الدوري السعودي للمحترفين.

هل يتم تأجيل الدوري السعودي خلال بطولة كأس العرب؟

تضم قائمة الأخضر التي تشارك في البطولة، العديد من اللاعبين المميزين مع فرقهم المختلفة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى بعض اللاعبين في المنتخبات العربية الأخرى.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري السعودي، خلال فترة بطولة كأس العرب، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هناك فرقًا ستفقد الكثير من عناصرها الأساسية خلال فترة البطولة.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل الدوري السعودي عقب نهاية الجولة الـ 13 من المسابقة، على أن تنطلق الجولة الرابعة عشر يوم السبت 25 ديسمبر المقبل.

ما هي المباريات المقامة في الدوري السعودي خلال بطولة كأس العرب؟

ولكن كما ذكرنا سابقًا فإن مباريات الدوري السعودي سيتم تأجيلها، إلا أن هناك بعض المباريات الاستثنائية التي ستقام خلال فترة التوقف، بسبب تأجيلها في وقت سابق، لارتباط الهلال والنصر، بالمشاركات الآسيوية.

وستقام خلال فترة التوقف ثلاث مباريات، على رأسهم بكل تأكيد سيكون ديربي الرياض والذي يجمع بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي يوم 16 ديسمبر في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن.

كما ستقام أيضًا مباراتين مؤجلتين من الجولة الرابعة يوم الجمعة 10 ديسمبر، وستكونان بين الطائي أمام النصر، والهلال أمام الفيحاء.

المباراة الموعد الجولة الملعب الطائي - النصر الجمعة 10 ديسمبر 2021،

15:25 السعودية، 16:25 مصر الرابعة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية الهلال - الفيحاء الجمعة 10 ديسمبر 2021،

17:40 السعودية، 18:40 مصر الرابعة استاد الملك فهد الدولي الهلال - النصر الخميس 16 ديسمبر 2021،

20:00 السعودية، 21:00 مصر الثامنة استاد الملك فهد الدولي

لماذا رفض الاتحاد مواجهة الهلال خلال فترة بطولة كأس العرب؟

كان من المفترض أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم 21 نوفمبر الحالي في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، ولكن اللقاء تأجل لمشاركة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج الكوري.

واقترحت لجنة المسابقات إقامة المباراة المؤجلة بين الهلال والاتحاد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، أثناء توقف الدوري بسبب كأس العرب، ولكن هذا ما رفضته إدارة العميد وطلبت إقامة المباراة عقب نهاية مباريات الدور الأول.

وأرجعت إدارة الاتحاد أن سبب رفضها إقامة المباراة، هو وجود عدد من لاعبي الفريق مع منتخب السعودية، بالإضافة إلى طلبه من اللجنة مراعاة أن الفريق سيكون لم يلعب أي مباراة رسمية منذ 20 يومًا، على عكس الهلال الذي سيكون قد خاض مباراتين رسميتين في تلك الفترة.

ما هي البطولة التي ستقام في السعودية خلال كأس العرب؟

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، استغلال فترة توقف الدوري بسبب كأس العرب، وإقامة دور الـ 16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في تلك الفترة.

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ومن المنتظر أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 20 وإلى 22 ديسمبر، قبل أن يتم استئناف الدوري السعودي للمحترفين من جديد.