كيف يرى بوشروان الفارق بين أزارو وبوطيب؟

لاعب الرجاء ومنتخب المغرب السابق يوضح الفارق بين أزارو وبوطيب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد هشام بوشروان لاعب منتخب المغرب السابق أن كلًا من وليد أزارو وخالد بوطيب لا غنى عنهما في صفوف المنتخب.

وقال بوشروان في حديثه لإحدى المحطات الإذاعية المصرية: "أزارو يتميز بالسرعة والمهارة واللعب بشكل جيد على أطراف الملعب، أما بوطيب فيتميز بإجادة ضربات الرأس والضغط على المدافعين داخل منطقة جزاء الخصم".

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كما أكد بوشروان على أن مهاجم الزمالك حميد أحداد يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الزمالك قبل الانضمام للمنتخب".

كما يرى بوشروان أن وجود أكثر من لاعب مغربي بالدوري المصري قد يساعدهم على التتويج بكأس أمم أفريقيا في الصيف المقبل.

بينما أبدى بوشروان تعاطفه مع الأهلي في لقاء القمة المقبل نظرًا لمزاملته لمهاجم الأهلي السابق عماد متعب في صفوف اتحاد جدة.

يذكر أن منتخب المغرب كان أحد المنتخبات الخمسة التي مثلت أفريقيا في كأس العالم الأخيرة.