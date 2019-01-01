كيف يُخطط مانشستر يونايتد لإتمام صفقته الشتوية الكبرى؟

مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

رغم ما تردد عن موافقة بوروسيا دورتموند على تمديد عقد الموهوب الإنجليزي جادون سانشيو، براتب مُحسّن دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، إلا أن العديد من الصحف البريطانية الشهيرة، رفضت استبعاد عودته إلى أعرق ملاعب كرة قدم في العالم الشتاء المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، لم يرفع الراية البيضاء أمام أسود الفيستيفاليا، وبنسبة كبيرة، سيعود للضغط عليهم في فصل الشتاء، لنقل صاحب الـ19 عامًا إلى "أولد ترافورد".

وقال المصدر، إن إدارة اليونايتد حريصة على إهداء المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير رابع موهبة بريطانية في الميركاتو الشتوي، بعد ضم الثلاثي آرون بيساكا، دانييل جيمس وهاري ماجواير، مقابل حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أنه أظهرت النتائج والأداء حاجة النادي لخدمات لاعب غريم المدينة السابق، فلن يتردد النادي في إغراء وصيف البوندسليجا الموسم الماضي، بقرابة الـ100 مليون بعملة المملكة المتحدة.

في الوقت ذاته، أكدت الصحيفة أن إد وودوارد، بالكاد نجح في توفير المبلغ المطلوب لإعادة اللاعب الذي سجل 13 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة مع البوروسيا الموسم الماضي، وذلك بعد بيع روميلو لوكاكو إلى الإنتر، بجانب المبالغ المنتظرة من وراء انتقال التشيلي أليكسيس سانشيو لنفس النادي الإيطالي.

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



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وقال مصدر من داخل النادي للصحيفة "الجميع داخل النادي يعرف مدى صعوبة إتمام الصفقات في فصل الشتاء، لكن إذا كان الفريق ضمن الأربعة الأوائل، فلن يتردد ملاك النادي في دعم المدرب"، وذلك بطبيعة الحال، لقيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل ليعود اليونايتد سريعًا لدوري أبطال أوروبا.