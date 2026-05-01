كيف يتم تحديد مجموعات كأس العالم لكرة القدم؟

تم توسيع بطولة كأس العالم لكرة القدم لتشمل 48 فريقًا بحلول نسخة عام 2026، مما يعني أنها ستكون أكبر نسخة على الإطلاق من هذه البطولة العالمية.

تأهلت الدول المضيفة المكسيك والولايات المتحدة وكندا تلقائيًا، وستنضم إليها 45 دولة من جميع أنحاء العالم نجحت جميعها في اجتياز عملية تصفيات طويلة.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تحديد مجموعات كأس العالم قبل انطلاق البطولة.

كيف يتم تحديد مجموعات كأس العالم FIFA؟

يتم تحديد مجموعات كأس العالم عن طريق قرعة تقسم 48 فريقًا إلى 12 مجموعة من أربعة فرق قبل بدء البطولة.

يتم تقسيم الفرق إلى أربعة أوعية للسحب. تدخل الدول الثلاث المضيفة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الفرق التسعة الأعلى تصنيفًا في الفيفا، في الوعاء 1. ويحدد تصنيف الفيفا الأوعية الثلاثة التالية، مما يعني أن الفرق الأقل تصنيفًا تكون جميعها في الوعاء 4.

فيما يلي نظرة على تشكيل المجموعات لكأس العالم 2026:

المجموعة 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

الوعاء 2 : كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا

المجموعة 3 : النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا

الوعاء 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، البوسنة والهرسك، السويد، تركيا، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق

ثم يتم إجراء القرعة لتحديد المجموعات وكذلك جدول المباريات. كان للبلدان الثلاثة المضيفة للبطولة وضع خاص، وتم تحديد مراكزها مسبقًا، لضمان إقامة جميع مبارياتها في بلدانها.

ثم يستمر السحب بإدراج الفرق في أول مجموعة متاحة، وفقًا لقواعد السحب، بالترتيب الأبجدي.

ما المقصود بـ"تصنيف الفرق" في قرعة مجموعات كأس العالم؟

أدخلت الفيفا نظامًا جديدًا لكأس العالم 2026 الموسعة يستخدم أسلوب التصنيف على غرار التنس في القرعة. وقد صُمم هذا النظام لضمان عدم التقاء الفرق الأعلى تصنيفًا في الفيفا في البطولة حتى مرحلة نصف النهائي. وقد تم تصميم مسارات خاصة لإبقاء الفرق منفصلة حتى الدور نصف النهائي.

أفضل أربعة فرق في تصنيف الفيفا لعام 2026 هي: إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا. يتم وضع هذه الفرق في أجزاء مختلفة من قرعة مرحلة خروج المغلوب لضمان عدم التقاءها. ويتم ذلك للحفاظ على التوازن التنافسي في البطولة.

هل هناك أي قيود؟

كانت هناك بعض القيود الأخرى في القرعة. لم يكن بإمكان دولتين من نفس الاتحاد أن تتواجهان في مرحلة المجموعات الأولية. لذلك، على سبيل المثال، لم يكن بإمكان البرازيل والأرجنتين (كونميبول) أن تكونا في نفس المجموعة، ولا بنما والولايات المتحدة (كونكاكاف).

ومع ذلك، هناك استثناء واحد يتعلق بالفرق الأوروبية. يشارك في النهائيات ما مجموعه 16 فريقًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، مما يعني أنه من المستحيل تجنب المواجهة بينهم. لذلك، تحتوي كل مجموعة على فريق واحد على الأقل، ولكن لا يزيد عن فريقين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ما هي "مجموعة الموت"؟

"مجموعة الموت" هو مصطلح أصبح شائعًا في عالم كرة القدم، وهو ما يسعى مشجعو كرة القدم إلى تجنبه عندما يتعلق الأمر بفريقهم.

يتعلق هذا المصطلح بالوقوع في مجموعة تضم ثلاثة منافسين أقوياء آخرين. ونظرًا لأن فريقين فقط هما اللذان يتأهلان عادةً، فإن هذا يثير احتمال خروج الفريقين الآخرين مبكرًا وخسارة البطولة لبعض الفرق الكبرى في المرحلة الأولى.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك عام 2022 عندما واجهت إسبانيا ألمانيا وكوستاريكا واليابان. انتهى الأمر بكوستاريكا في صدارة المجموعة، على الرغم من هزيمتها 7-0 على يد إسبانيا. وجاءت "لا روخا" في المركز الثاني، مما يعني خروج ألمانيا واليابان مبكرًا.

وأوضح المهاجم الألماني توماس مولر بعد ذلك مدى الضرر الذي ألحقه الخروج المبكر من البطولة بفريقه.

وقال للصحفيين: "إنها كارثة حقيقية. الأمر مرير للغاية بالنسبة لنا لأن نتيجتنا كانت ستكون كافية [لو لم تخسر إسبانيا أمام اليابان]. إنه شعور بالعجز. إذا كانت هذه آخر مباراة لي مع ألمانيا، فقد كانت متعة هائلة، شكرًا جزيلاً لكم".

كانت هناك مجموعة الموت الشهيرة الأخرى في عام 1982، عندما اجتمعت ثلاث بطلات عالمية سابقة، وهي الأرجنتين وإيطاليا والبرازيل، في مجموعة الدور الثاني. لم يتأهل سوى فريق واحد إلى نصف النهائي، مما أدى إلى خيبة أمل للمتنافسين الآخرين.

مبابي وماني وهاالاند يلتقون في كأس العالم 2026

في كأس العالم 2026، يُنظر إلى المجموعة الأولى على نطاق واسع على أنها واحدة من أصعب المجموعات. ستواجه فرنسا بقيادة كيليان مبابي منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، ومنتخب النرويج بقيادة إرلينغ هالاند. وتم تأكيد أن الفريق الرابع هو العراق – وهو فريق آخر قد يشكل مفاجأة.

يدرك مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن فريقه يواجه مهمة صعبة للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب

وقال لصحيفة «لوكيب»: «إنها إحدى أصعب المجموعات، إن لم تكن الأصعب على الإطلاق. منتخب السنغال فريق قوي. ولن أقول شيئًا مختلفًا عن النرويج بعد أدائها في التصفيات. إنها من أفضل الفرق الأوروبية على الإطلاق. لدينا طموح بالتأكيد، لكن مع التواضع اللازم. علينا أن نقدم أداءً جيدًا منذ البداية قبل أن نفكر فيما سيأتي بعد ذلك».