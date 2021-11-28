كيف ولماذا؟ .. الفراج يتهم جمهوري النصر والأهلي بتوريط الناديين

أثار الإعلامي وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" مساء أمس قضية الضغوطات الجماهيرية على إدارات الأندية، وقد اتهم جمهوري النصر والأهلي بتوريط الناديين من خلاله حُكمهما العاطفي على الأمور.

النصر والأهلي يعيشان في داومة من النتائج السلبية هذا الموسم، إذ خرجا تقريبًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي، ولديهما عديد المشاكل الفنية التي مازالت تبحث عن حلول.

لماذا يرى الفراج أن جمهوري النصر والأهلي ورطا الناديين؟

بداية حديث الفراج كانت عن قضية سعود عبد الحميد وتجديد عقده مع الاتحاد، والتي شهدت تطورات مثيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة انتهت باستبعاده من مواجهة الطائي التي حسمها العميد لصالحه بهدف رومارينيو.

المذيع السعودي دعم موقف إدارة الاتحاد الرافض لتلبية مطالب الظهير الأيمن المبالغ بها ماليًا، ودعا الجمهور لعدم تشكيل ضغط على إدارة النادي حتى لا يعود إلى النفق المظم الذي خرج منه حديثًا.

وأشار الفراج إلى أن الضغوطات الجماهيرية على إدارات الأندية كانت سلبية في الكثير من الأحيان، واستشهد باللاعبين عمر السومة وعبد الرزاق حمدالله وكيف ورطت تلك الضغوطات ناديي الأهلي والنصر على الترتيب بهما.

إذ قال "تتعرض إدارات الأندية لضغوطات كبيرة من الجمهور، خاصة بعد دخولنا عصر السوشيال ميديا، بعض الجماهير لديها تطلعات وطموحات كبيرة تفوق قدرات الأندية المالية، وأعتقد أن تلك الضغوطات الجماهيرية مشاركة بجزء مهم من المسؤولية عما وصلت له بعض الأندية السعودية من أزمات مالية وديون".

تابع "في الأهلي مثلًا، ضغوطات الجمهور دفعت الإدارة لتوقيع عقد ضخم مع مهاجم لم يعد يعرف طريق المرمى، وقد تورط النادي الآن بعقد ضخم مع لاعب لم يُسجل سوى 3 أهداف في الموسم، النادي مدان بما يقرب من 50-60 مليون ريال جزء منهم مرتبط بهذا العقد".

"النصر كان يمتلك مهاجمًا يعرف طريق المرمى جيدًا، لكنه كان يُطلب دومًا معاملة خاصة داخل النادي، وطلباته تلك كانت بدعم الجماهير له، وذلك الدعم جعل إدارات النصر السابقة تتعامل معه بحذر وتتفادى الدخول معه في خلافات وصدام خوفًا من الجمهور، وقد رأينا نتائج كل هذا داخل غرفة ملابس الفريق، ونلاحظ كيف بدأت الأمور الآن تسير في الطريق الصحيح رغم عدم رضا الجمهور عن قرار فسخ العقد".

وأتم الفراج "الرئيس القوي من يتخذ القرار الذي يراه صحيحًا بناءً على المعطيات التي لديه دون أن ينظر لرأي الجمهور، لا أعني أن رأي الجماهير ليس مهمًا لكن تلك الآراء العاطفية ستُدخل النادي في جدار ونفق مظلم من الديون والأزمات المالية".

ماذا حدث في قضية سعود عبد الحميد والاتحاد؟

فوجئ الجميع أمس باستبعاد سعود عبد الحميد من مباراة الاتحاد أمام الطائي، وقيل أن القرار إداري لأن اللاعب رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اتضح بعد ذلك أن الظهير الأيمن لم يحضر جلسة كان متفقًا عليها لتوقيع العقود الجديدة مساء الجمعة، ولذا اتخذ النادي ورئيسه أنمار الحائلي قرارًا باستبعاده من المباراة بحجة أن عقله مشتت.

وكيل اللاعب فهد باقديم أوضح فيما بعد أن سعود يرغب في تجديد عقده مع الاتحاد، مشيرًا إلى وجود اتفاق كامل حول جميع التفاصيل مع النادي، لكن موضحًا أن سبب عدم توقيع العقود يعود لأن "الشيكات" لم تكن موثقة من البنك، وأكد خلال تصريحات تلفزية أن التوقيع سيحدث يوم الإثنين حين تُوثق تلك "الشيكات".

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