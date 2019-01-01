كيف نجح باريس في إقناع فيراتي بالتجديد؟

لاعب الوسط الإيطالي يكلف النادي الفرنسي مقابل ضخم لإغلاق الباب أمام الأندية الراغبة بضمه

وقع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، ليغلق الباب أمام رحيله عن الفريق.

العقد الجديد لفيراتي يبقيه مع باريس حتى يونيو 2024، بدلاً من تعاقده السابق الذي كان ينتهي في 2021.

تقارير صحفية أكدت أن النادي الفرنسي سيدفع لفيراتي مبلغ 17 مليون يورو في الموسم الواحد.

وهو ما يعني أن صاحب الـ26 سنة سيحصل على 85 مليون يورو طوال 5 سنوات أخرى سيقضيها مع باريس.

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ويأتي ذلك حرصاً من النادي على استمرار فيراتي، باعتباره أحد العناصر الأساسية بالفريق طوال السنوات الماضية.

يذكر أن فيراتي انضم لباريس في 2012 قادماً من بيسكارا أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية.