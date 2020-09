لا يخفى على أحد قوة علاقة الصداقة التي تربط ليونيل ميسي بلويس سواريز، والتي جعلت البرغوث يشعر بحزنٍ مُضنيّ بمجرد إعلان رحيل الأوروجوياني عن برشلونة.

ورغم أن ميسي خرج وانتقد الإدارة علانية واعتبر أنها تعاملت مع سواريز بعدم احترام وأنه لم يكن يستحق هذه النهاية، لكنه لم يكتف بهذا القدر وقرر تكريم صديق عمره بصورة أخرى.

خلال مباراة البرسا الأول في الموسم أمام فياريال، أحرز ميسي هدفًا من رباعية النادي الكتالوني من ركلة جزاء، ثم ذهب بعدها للكاميرات وأهدى الهدف لسواريز.

الإهداء أو التكريم بعبارة أدق كان عبارة عن احتفال الليو بالهدف بنفس الطريقة التي يحتفل بها اللويزيتو بعد إحرازه لكل هدف، في إشارة إلى أنه إذا رحل بجسده عن كامب نو فسيظل في قلب وعقل صديق عمره.

🗣[@gerardromero] | Leo Messi's celebration today was dedicated to his friend Luis Suarez, who also celebrates the same way. pic.twitter.com/vQZhW7LFo0