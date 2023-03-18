كيف غير كلوب مستقبل ليفاندوفسكي؟.. اعترافات مثيرة من نجم برشلونة

الحديث الذي غير مستقبل ليفاندوفسكي

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة الإسباني عن سر مثير جعله يغير قراره في مسيرته الكروية.

وانتقل النجم البولندي إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الصيف الماضي ويقدم مستويات رائعة منذ انضمامه وحتى الآن.

واعترف نجم برشلونة في مقابلة مع 'ESPN' أن محادثة مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول جعلته يغير مسار مسيرته.

وانتقل ليفاندوفسكي لدورتموند من ليخ بوزنان البولندي، وانطلق في مسيرته كلاعب كرة قدم مميز وبمجرد وصوله إلى ألمانيا رحب به كلوب مثل الابن المتبني وقال اللاعب: "هذا الوضع غير مسيرتي".

ولم يتكيف ليفاندوفسكي مع التغيير وأوضح: "كان هذا موسمي الأول ربما في بداية الموسم الثاني لم أكن في حالة جيدة لم أسجل العديد من الأهداف".

وتابع: "لم أكن أعرف ما الذي يريده كلوب مني تحدثت معه واستغرقت المحادثة ساعة ونصف، تحدثت إليه كما لو كان والدي منذ أن مات لم أجد أي شخص أتحدث معه بهذه الطريقة".

وواصل تصريحاته قائلًا: "بعد ثلاثة أيام من هذا الحديث العميق سجلت ثلاثية ثم 103 هدفًا بقميص دورتموند وحققت لقبين في الدوري الألماني والكأس وكأس سوبر ونهائي دوري أبطال أوروبا".

ويمتلك ليفاندوفسكي أكثر من 500 هدف في مسيرته الكروبة حتى الآن، ومازال مستمر في التألق وتحقيق الجوائز الفردية والجماعية.