كيف علق رودجرز على ركلة جزاء ليفربول القاتلة؟

هكذا علق مدرب ليفربول السابق على القرار المثير للجدل

سجل المدير الفني لليستر سيتي برندان رودجرز، اعتراضه بشكل واضح وصريح على ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم كريس كفاناه لليفربول في صدام "أنفيلد روود".

وانحنى فريق الثعالب أمام أحمر الميرسيسايد، بقرار من حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة ساديو ماني، بعد سقوطه على الأرض داخل منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع ألبرايتون، ليحرز منها جيمس ميلنر هدف حفاظ الريدز على العلامة الكاملة في أول ثماني جولات.

وبعد الهزيمة أمام ناديه السابق بالضربة القاضية في الوقت المحتسب بدل من الضائع بنتيجة 2-1، قال المدرب الايرلندي الشمالي "نشعر بخيبة أمل مريرة لاحتساب ركلة جزاء ضدنا في هذا التوقيت من المباراة".

وعن رأيه في قرار الحكم، قال "لا تبدو واضحة بالنسبة لي، لكن باعتقادي أن ماني استفاد بالتحامه مع لاعبنا، لا أظن أبدًا أن ما يحتسبه الحكم يُمكن أن يُسقطه VAR، فعندما يتخذ الحكم أي قرار من الصعب أن يتراجع عنه".

ك : كبرياء

ل : لطيف

و : وحش

ب : بارع



⭐️كلوب⭐️ pic.twitter.com/Z1fTydgThu — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

وبالفوز الثمين الذي حققه ليفربول على الثعالب، تكون كتيبة المدرب يورجن كلوب قد رفعت رصيدها لـ24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي قبل مباراته مع ولفرهامبتون المقرر لها غدًا الأحد على ملعب "الاتحاد".