حيرة تعبر عما يمتلكه ريال مدريد من إمكانيات..

يبدو أن ريال مدريد يملك رفاهية فنية تجعله يخطط لنقل أهم نجومه من موقعه في الموسم المقبل، نظرًا لجودة الصفقات التي ستصل إلى البرنابيو.

الحديث هنا عن فينيسيوس جونيور، الذي يمثل مركزه على الجناح الأيسر نقطة قوة واضحة لريال مدريد، لكن ماذا سيحدث حينما يأتي كيليان مبابي في الصيف؟.

يفضل مبابي عادة أن يأتي من الناحية اليسرى ويقطع المسافات بالكرة، لكن هذا يصطدم بوجود فينيسيوس جونيور كأحد أهم الأجنحة في العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولذلك قال أنشيلوتي في وقت سابق عن خططه لهذا الأمر: "أعتقد أن فيني (فينيسيوس) يمكنه اللعب في العمق، ليس كمهاجم صريح".

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وأضاف: "في وضعية اللعب بمهاجمين اثنين يمكن استخدام فينيسيوس في العمق، يجب أن أضع في اعتباري أنه يحب اللعب إلى الخارج ويرتاح للغاية في هذا المركز، لكنه تحسن كثيرًا في فكرة الدخول إلى عمق الملعب".

وأردف: "لقد كان هذا الاستخدام جيدًا بالنسبة له عدة مرات، على كل حال أريد أن أضعه في المكان الذي يشعر فيه براحة أكبر، وفي حالتنا الحالية هو الجناح الأيسر".

يبدو أن هذا هو الاستحدام المفضل لأنشيلوتي للثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، ويبدو أن الخصوم على موعد مع أضرار كبيرة في خطوط دفاعاتهم والأهم في شباكهم!.