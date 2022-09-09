كيف ذلك؟ .. "شكرًا للنصر على مساهمته في فوز الهلال بكأس لوسيل"

الهلال هزم الزمالك وتوج بالبطولة الودية

ربط الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال بين النصر وفوز الهلال على الزمالك وتتويجه بكأس سوبر لوسيل اليوم الجمعة في قطر، وقد وجه الشكر للأصفر على دوره في هذا التتويج لجاره الأزرق.

بطل الدوري السعودي نجح في هزيمة بطل مصر بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، والتي أقيمت بمناسبة افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف حفل ومباراة افتتاح كأس العالم 2022 في قطر بعد نحو 70 يومًا.

نجما الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش أهدرا ركلتي جزاء بعدما تصدت العارضة لتسديدة الأول وعبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال لمحاولة الثاني، فيما فشل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التصدي لأي ركلة جزاء ترجيحية.

Shahid

الزلال أشاد كثيرًا بأداء المعيوف مع الهلال وأشار إلى أن مسألة انضمامه للمنتخب السعودي مسألة وقت لا أكثر، وذلك خلال تصريحاته في حلقة اليوم من برنامج "أكشن مع وليد".

إذ قال "المعيوف هو راعي المعروف في الهلال، هو الحارس السعودي الوحيد في دوري المحترفين الذي يلعب بمستوى ثابت منذ سنوات".

تابع "مسألة انضمام المعيوف لمنتخب السعودية مسألة وقت، أراه في طريقه للأخضر. هو السبب الرئيسي اليوم في تتويج الهلال باللقب".

وبعد تلك الإشادة بالمعيوف، توجه الزلال بالشكر للنصراويين لدورهم في تتويج الهلال، بقوله "ولا أنسى أن أشكر زملائي النصراويين على دورهم في تتويج الهلال، لأن النصر كان السبب الرئيسي في عدم وجود حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل مع الفريق اليوم وهو المتميز في ركلات الجزاء الترجيحية، وجوده اليوم كان سيصنع الفارق ويجعل ركلات الترجيح صعبة جدًا على الهلال، لا ننسى كيف قاد مصر للصعود إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بتألقه في ركلات الترجيح".

يُشار إلى أن النصر كان قد وقع عقدًا مع أبو جبل لانضمامه له في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وذلك بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا، لكن النادي السعودي تراجع فيما بعد واتجه للتعاقد مع دافيد أوسبينا، وقد انتقل الحارس إلى نادي البنك الأهلي الناشط في الدوري المصري.