كيف حطم مورينيو صلاح؟ .. الكشف عن واقعة عنيفة مع مو في تشيلسي

19 مباراة فقط خاضها محمد صلاح مع تشيلسي في ظل عدم اقتناع جوزيه مورينيو به وقتها

"رجل مرعب" هكذا وصف النيجيري جون أوبي ميكيل؛ نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كاشفًا عن واقعة حطم بها المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.

مو كان قد انضم للبلوز في يناير 2014 قادمًا من بازل السويسري، لكنه لعب عام واحد معه، ثم تمت إعارته لفيورنتينا ثم روما الإيطاليين، قبل أن يقوم الأخير بشرائه نهائيًا في صيف 2016.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

ولم تكن فترة صلاح مع تشيلسي جيدة، إذ كان مهمشًا من قبل مدربه مورينيو، فلم يشارك إلا على فترات في 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة.

وقال أوبي ميكيل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "PUNCH" النيجيرية: "كنت أخاف من مورينيو، كان رجلًا مرعبًا بالنسبة لي، بسبب ما كان يفعله مع اللاعبين، كان يظن أن طريقته تنجح في إخراج أفضل شيء لدى كل لاعب".

وأضاف: "أتذكر ما فعله مورينيو مع صلاح، الرجل كان يبكي في غرفة خلع الملابس بين شوطي إحدى المباريات، أظن أنه قدم شوطًا سيئًا، ثم جاء مورينيو ووجه له اللوم وحطمه بكلماته".

النجم النيجيري السابق أكمل: "صلاح كان يبكي، وماذا فعل مورينيو؟، لم يتركه يستكمل المباراة، بل تركه ينزل في بداية الشوط ثم قام باستبداله على الفور".