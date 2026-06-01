كيف تشتري تذاكر كأس العالم بعد القرعة؟ دليل لإعادة البيع الرسمية وأماكن الشراء والمزيد

على الرغم من أن مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026 هذا الصيف من أمريكا الشمالية عبر التلفاز ستكون تجربة مثيرة، إلا أنها لا تقارن أبدًا بالجلوس في أي من الملاعب الحديثة، ومشاهدة المباريات وهي تتكشف أمام عينيك.

إذا فاتتك فرصة الحصول على تذاكر المباريات خلال جميع مراحل السحب التي جرت منذ سبتمبر 2025، فلا داعي للحزن، فالصافرة النهائية لم تطلق بعد.

دع GOAL يكون دليلك للحصول على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية شرائها، وكم تكلفتها، وكيف تعمل عملية إعادة البيع الرسمية، والمزيد.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم FIFA بعد القرعة؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

متى تقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة على الإطلاق، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: