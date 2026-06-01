كيف تشتري تذاكر كأس العالم بعد القرعة؟ دليل لإعادة البيع الرسمية وأماكن الشراء والمزيد

إليك كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026

على الرغم من أن مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026 هذا الصيف من أمريكا الشمالية عبر التلفاز ستكون تجربة مثيرة، إلا أنها لا تقارن أبدًا بالجلوس في أي من الملاعب الحديثة، ومشاهدة المباريات وهي تتكشف أمام عينيك.

إذا فاتتك فرصة الحصول على تذاكر المباريات خلال جميع مراحل السحب التي جرت منذ سبتمبر 2025، فلا داعي للحزن، فالصافرة النهائية لم تطلق بعد.

دع GOAL يكون دليلك للحصول على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية شرائها، وكم تكلفتها، وكيف تعمل عملية إعادة البيع الرسمية، والمزيد.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم FIFA بعد القرعة؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست قرعة. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من FIFA.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث عن تذاكر اللحظة الأخيرة في الأسواق الثانوية مثل StubHub.

تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

متى تقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة على الإطلاق، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو وسياتل

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)سعة البطولة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 54,000
 ملعب BMO (تورونتو) 45,000
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000
 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000
 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000
 استاد AT&T (دالاس) 94,000
 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000
 ملعب هارد روك، ميامي 65,000
 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 
 ملعب لومن، سياتل 69,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)