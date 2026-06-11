كيف تشاهد مباريات كأس العالم 2026 مجانًا على يوتيوب؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة البداية لمنافسات كأس العالم 2026 مساء اليوم 11 يونيو ، وسط تساؤلات عديدة حول كيفية متابعة الحدث العالمي الأضخم رقمياً.

وأعلنت منصة يوتيوب عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحويل المنصة إلى "استاد رقمي" يمنح المشجعين تجربة فريدة تتنوع بين البث المباشر والملخصات السريعة.

كيف تشاهد كأس العالم 2026 مجانًا على يوتيوب؟

أوضحت منصة يوتيوب في بيان رسمي أنها ستكون الوجهة الرئيسية لمتابعة كواليس وأحداث مونديال 2026، حيث سيقدم الشركاء الإعلاميون الرسميون للفيفا محتوى متنوعاً يشمل بث أول 10 دقائق من جميع المباريات، بالإضافة إلى اختيار عدد من المواجهات لبثها بالكامل بشكل مجاني في مناطق جغرافية محددة. ويُنصح المشجعون بالتوجه إلى القنوات المحلية الحاصلة على الحقوق مثل "بي بي سي" في بريطانيا، و"فوكس سبورتس" في الولايات المتحدة، و"تي يو دي إن" في المكسيك، وتفعيل التنبيهات لضمان عدم تفويت أي لحظة.

وصرحت المنصة عبر حساباتها الرسمية: "منذ صافرة البداية في 11 يونيو وحتى رفع الكأس في 19 يوليو، سيكون يوتيوب بمثابة الاستاد الرقمي العالمي. بالتعاون مع شركائنا الإعلاميين وصناع المحتوى، سنمنح كل مشجع مقعداً في الصفوف الأمامية، سواء كنت تبحث عن مباريات مباشرة، أو ملخصات سريعة، أو كواليس حصرية لن تجدها في أي مكان آخر".

توفر الشراكة القائمة بين يوتيوب وفيفا خيارات متعددة للمشاهدين، حيث تملك القنوات الناقلة الرسمية خيار مشاركة الدقائق العشر الأولى من كل مباراة مباشرة عبر قنواتها على يوتيوب، مما يمنح المشجعين لمحة عن الإثارة قبل الانتقال لمتابعة البث الكامل عبر منصاتها الخاصة.

وفي بعض الحالات، قد يختار بعض الشركاء بث مباريات كاملة مباشرة على المنصة طوال فترة البطولة.

كيف يمكن مشاهدة ملخصات وأهداف مباريات كأس العالم 2026 مجانًا؟

في حال فاتتك متابعة المباراة مباشرة، توفر المنصة مكتبة ضخمة من المقاطع المصورة، حيث يمتلك المذيعون الرسميون صلاحية الوصول إلى أرشيف قوي يتضمن كافة أشكال الفيديوهات. يمكن للمشجعين تصفح خاصية "شورتس" لمشاهدة الأهداف الخرافية، أو متابعة الملخصات الطويلة للحصول على سياق أعمق للأحداث، بالإضافة إلى تجميعات الأهداف اليومية.

وتسهل المنصة عملية الوصول لهذا المحتوى من خلال محركات البحث، حيث يكفي كتابة "كأس العالم فيفا 2026" في خانة البحث لاستعراض كل ما فاتك أو ترغب في إعادة مشاهدته، مما يضمن بقاء المشجع في قلب الحدث العالمي لحظة بلحظة وبجودة تقنية عالية.

كيف يمكن مشاهدة كواليس مباريات كأس العالم 2026 مجانًا؟

تخطط يوتيوب وبالتنسيق مع فيفا لجلب فريق عالمي متنوع من صناع المحتوى إلى قلب الملاعب، حيث سيحصلون على وصول استثنائي لمناطق لم تكن متاحة من قبل. ومن بين الأسماء المشاركة سيلين ديبيت، وهالي كاليل، وغيرهم من النجوم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية تتجاوز 350 مليون مشترك حول العالم.

سيكون هؤلاء المبدعون متواجدين في المدن المستضيفة للبطولة وعلى خطوط الملعب، لنقل تجربة كأس العالم بعيون المشجعين، وتسليط الضوء على الثقافات والاحتفالات الجماهيرية، مما يضيف بعداً ترفيهياً وتفاعلياً للبطولة يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

أتاحت المنصة للمشجعين فرصة التفاعل الشخصي من خلال إطلاق 4 تأثيرات جديدة وحصرية لكأس العالم 2026 عبر ميزة "شورتس". يمكن للمستخدمين تخصيص طلاء الوجه لتشجيع فرقهم، أو تجربة لعبة "صائد النجوم" لاختبار دقة التصويب، أو استخدام "كشك الصور الرسمي" لتوثيق لحظاتهم الخاصة خلال البطولة.









وبعيداً عن مباريات النسخة الحالية، تتيح قناة "فيفا" الرسمية على يوتيوب فرصة استعادة ذكريات التاريخ من خلال ساعات طويلة من اللقطات الأرشيفية، وأبرز لحظات المسيرة المهنية لأساطير اللعبة، والمواجهات الأيقونية التي ميزت النسخ السابقة من المونديال، مع إتاحة الفرصة لصناع المحتوى لإعادة تقديم هذه القصص بأسلوب معاصر.

ورغم هذه التسهيلات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض فكرة بث 10 دقائق فقط من المباريات، معتبرين أنها محاولة لجذب المشاهدين للإعلانات فقط، بينما أشاد آخرون، خاصة في البرازيل، بتوفر خيارات مجانية متعددة تجعل من يوتيوب المنصة الأهم في متابعة الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

ما القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

ولهواة البث المباشر، فإن المباريات منقولة عبر تطبيق TOD TV.



