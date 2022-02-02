كيف تشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانًا؟ وما طريقة المتابعة عبر الإنترنت؟

يستعد الأهلي، لبداية مشواره في كأس العالم للأندية 2021، والذي تستضيفه الإمارات خلال شهر فبراير الجاري في أبو ظبي.

وسيلعب الأهلي أولى مبارياته في البطولة، أمام مونتيري المكسيكي، بطل قارة أمريكا الشمالية، يوم السبت القادم 5 يناير على استاد محمد بن زايد.

وسيطمح المارد الأحمر ومشجعوه، للذهاب بعيدًا في البطولة، وتحقيق على الأقل نفس إنجاز العام الماضي، عندما حصل الأهلي على المركز الثالث، ويأمل عشاق بطل قارة إفريقيا أن يحصل فريقهم على ميدالية في البطولة الحالية.

وبطبيعة الحال ستحظى مباريات الأهلي بمتابعة كبيرة، سواء داخل الملعب أو خارجه وسيرغب عشاق الفريق في متابعة الفريق ومبارياته لحظة بلحظة، وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية بشكل مجاني وطريقة متابعته على الإنترنت.

كيف تشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانًا؟

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، حصولها على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2021، والتي تقام في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 12 من الشهر ذاته.

وقررت الشبكة الإماراتية، إطلاق قناة جديدة تحمل اسم أبو ظبي الرياضية إكسترا، لبث مباريات البطولة على النايل السات، وعبر تطبيق STARZPLAY.

ما هو تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية؟

يمكن استقبال قنوات أبو ظبي الرياضية 1،2 على قمر النايل سات عن طريق التردد 12467، وبمعدل استقطاب: أفقي، ومعدل ترميز: 27500.

ويمكن استقبال قنوات أبو ظبي الرياضية 3، 4 على نفس القمر، بتردد 11372، وبمعدل استقطاب عمودي وبمعدل ترميز: 27500.

التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز 12467 أفقي 27500 12230 أفقي 27500 11372 عمودي 27500

كيف يمكن متابعة مباريات الأهلي في مونديال الأندية عبر الإنترنت؟

لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022

إن لم تستطع مشاهدة مباريات الأهلي على شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عبر الإنترنت بشكل مباشر أيضًا، فقد أعلنت قنوات أبو ظبي نقل مباريات البطولة، عبر تطبيق "AD SPORTS" بشكل مجاني عبر كافة الأجهزة الذكية.