كيف تسير بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ شرح النظام والمراحل والقواعد

كأس العالم لكرة القدم هي بطولة تقام كل أربع سنوات بهدف تتويج أفضل منتخب دولي على مستوى العالم. وتعد الأرجنتين حاملة لقب بطولة العالم بعد فوزها على فرنسا في نهائي عام 2022.
يمكن للفرق ضمان مكانها في نهائيات كأس العالم من خلال التأهل عبر بطولة تصفيات في إحدى المناطق الست التالية التي حددتها الفيفا:
- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا)
- CAF (أفريقيا)
- الاتحاد الكاريبي لكرة القدم (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)
- CONMEBOL (أمريكا الجنوبية)
- الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (OFC)
- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (أوروبا)
من المقرر أن تقام النسخة القادمة من كأس العالم في عام 2026 في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي تستضيف فيها ثلاث دول البطولة.
وليس هذا هو التغيير الكبير الوحيد الذي يمكن للمشجعين توقعه قبل انطلاق البطولة. فقد تم توسيع كأس العالم ليشمل 48 فريقًا في نسخة 2026 - بزيادة 16 فريقًا عن النسخة السابقة في قطر 2022 - مما يعني أنه سيتم لعب 104 مباراة إجمالاً.
ما هو شكل كأس العالم؟
تبدأ كأس العالم بمرحلة المجموعات التي تضم جميع الفرق الـ 48 المشاركة. أُجريت قرعة مرحلة المجموعات في ديسمبر 2025، وتم تشكيل 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق. ستلعب جميع الفرق مع الدول الثلاث الأخرى في مجموعتها مرة واحدة في بطولة بنظام الدوري.
ثم يتأهل ما مجموعه 32 فريقًا إلى مرحلة خروج المغلوب عندما يتحول نظام البطولة إلى مباريات الفائز يأخذ كل شيء. يستمر هذا النظام حتى النهائي حيث يتوج الفائزون في المباراة الأخيرة أبطالًا للعالم.
كيف تسير مرحلة المجموعات في كأس العالم؟
Getty Images
ستخوض كل منتخب ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، حيث ستواجه كل دولة في مجموعتها مرة واحدة. وتستمر المباريات لمدة 90 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة.
تحصل الفرق على ثلاث نقاط في حالة الفوز، ونقطة واحدة في حالة التعادل، ولا تحصل على أي نقاط في حالة الخسارة. كما أن الأهداف مهمة أيضًا، حيث قد يلعب فارق الأهداف (الفرق بين عدد الأهداف التي استقبلتها كل فريق والأهداف التي سجلتها) دورًا في تحديد المراكز النهائية في المجموعة.
سيحجز الفريقان المتصدران للمجموعة مكانًا تلقائيًا في مرحلة خروج المغلوب من البطولة. كما ستنضم ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، بناءً على النقاط وفارق الأهداف، إلى الفائزين والوصيفين في المجموعات الـ 12 للتأهل إلى دور الـ 32.
ماذا يحدث إذا تعادلت الفرق في عدد النقاط في مرحلة المجموعات؟
إذا تعادلت الفرق في عدد النقاط في مرحلة المجموعات، فسيتم استخدام سلسلة من سبعة معايير فاصلة لتحديد المراكز النهائية في الجدول.
- أكبر عدد من النقاط التي تم رصيدها في مباريات المجموعة التي خاضتها الفرق المعنية.
- أفضل فارق أهداف (الفرق بين الأهداف المسجلة والأهداف المستقبلية) في مباريات المجموعات التي خاضتها الفرق المعنية.
- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة التي خاضتها الفرق المعنية
- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة الثلاث.
- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة الثلاث.
- أعلى درجة "اللعب النظيف" في جميع مباريات المجموعة الثلاث
- حسب تصنيف الفيفا العالمي
ماذا يحدث في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم؟
Getty Images
بعد مرحلة المجموعات، تتحول البطولة إلى نظام خروج المغلوب المباشر في دور الـ32، ودور الـ16، ودور ربع النهائي، ودور نصف النهائي، والنهائي.
في كأس العالم 2026، ستبدأ مرحلة خروج المغلوب في 28 يونيو، حيث تتأهل الفرق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ32. وستخوض الفرق مباريات بنظام الفائز يأخذ كل شيء حتى الوصول إلى النهائي.
ستستمر المباريات مرة أخرى لمدة 90 دقيقة، ولكن إذا انتهت المباراة بالتعادل، فسيتم لعب وقت إضافي يتكون من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، فسيتم تحديد الفائز من خلال ركلات الترجيح.
كيف تفوز بركلات الترجيح؟
Getty Images
في ركلات الترجيح، يسدد كل فريق في البداية خمس ركلات بالتناوب (ABAB). الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف يفوز بركلات الترجيح.
يمكن للفرق أيضًا الفوز إذا سجل أحد الفريقين عددًا من ركلات الترجيح الناجحة أكبر مما يمكن للفريق الآخر تحقيقه من خلال ركلاته المتبقية.
إذا سجل كلا الفريقين جميع ركلات الترجيح الخمس الأولى، تستمر ركلات الترجيح حتى يخطئ أحد الفريقين ويسجل الآخر في نفس الجولة. وهذا ما يُعرف باسم "الموت المفاجئ".
أنماط كأس العالم السابقة
كأس العالم ليس غريبًا على التغيير وقد تطور بشكل كبير منذ أن أقيمت المسابقة لأول مرة في عام 1930.
|كأس العالم
|الشكل
|أوروغواي 1930
|شارك ما مجموعه 13 فريقًا في مرحلة المجموعات التي ضمت ثلاث مجموعات من ثلاثة فرق ومجموعة واحدة من أربعة فرق. وتأهلت الفرق الأربعة الفائزة بالمجموعات مباشرةً إلى الدور نصف النهائي.
|إيطاليا 1934 - فرنسا 1938
|توسعت المنافسة قليلاً في هاتين النسختين. في كلتا المناسبتين، شاركت 16 فريقاً في نظام خروج المغلوب فقط.
|البرازيل 1950
|عادت البطولة بعد توقف دام 12 عاماً بسبب الحرب العالمية الثانية، بمشاركة 13 فريقاً مقسمة إلى أربع مجموعات. وتأهلت الفرق الأربعة الفائزة مباشرةً إلى مرحلة المجموعات النهائية، حيث لعبت بنظام الدوري لتحديد الفائزين. ولا تزال هذه البطولة هي الوحيدة التي لم تشهد نهائياً محدداً.
|سويسرا 1954
|تغيرت البطولة مرة أخرى في عام 1954 حيث تم تقسيم 16 فريقًا إلى أربع مجموعات، حيث واجه الفريقان المصنفان الفريقين الآخرين في المجموعة. وتأهل الفريقان الأولان مباشرة إلى ربع النهائي
|السويد 1958 – المكسيك 1970
|مرة أخرى، شارك 16 فريقًا، لكن طرأ تغيير على مرحلة المجموعات حيث لعب كل فريق ضد جميع الفرق الأخرى في مجموعته. ومرة أخرى، تأهل الفريقان الأولان إلى ربع النهائي
|ألمانيا الغربية 1974 - الأرجنتين 1978
|حدث تغيير آخر في صيغة كأس العالم في هاتين النسختين، حيث تم إدخال مرحلة مجموعات ثانية بدلاً من ربع النهائي ونصف النهائي. وتأهلت الفرق المتصدرة مباشرة إلى النهائي، بينما لعبت الفرق التي احتلت المركز الثاني على المركز الثالث.
|إسبانيا 1982 - الولايات المتحدة الأمريكية 1994
|تطورت البطولة مرة أخرى، حيث توسعت من 16 إلى 24 فريقًا، مقسمة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق. وتأهل الفريق الأول في كل مجموعة إلى مجموعة أخرى مكونة من ثلاث مجموعات. وتأهل الفائزون في المرحلة الثانية من المجموعات إلى الدور نصف النهائي.
|المكسيك 1986 - الولايات المتحدة الأمريكية 1994
|مزيد من التغييرات في كأس العالم مع إلغاء المرحلة الثانية من المجموعات. بدأت البطولة بست مجموعات، وانضمت أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث إلى أفضل فريقين في دور الـ16.
|فرنسا 1998 إلى قطر 2022
|المزيد من التوسع مع توسيع كأس العالم إلى 32 فريقاً. تألفت المرحلة الأولية من ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، حيث تأهل الفريقان الأولان إلى دور الـ16 وتم إلغاء قاعدة الفريق صاحب المركز الثالث.